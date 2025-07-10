دجيكو يعود إلى إيطاليا



روما (أ ف ب)



عاد المهاجم المخضرم الدولي البوسني إدين دجيكو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، من بوابة فيورنتينا، بعدما أعلن الأخير انضمامه إلى صفوفه.

وقال فيورنتينا في بيان له «وقع إدين دجيكو، المولود في سراييفو في 17 مارس 1986، عقدًا يربطه بالنادي الأرجواني حتى 30 يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي في ظل ظروف معينة».

ودافع ديجو سابقا عن ألوان روما وإنتر ميلان قبل الرحيل إلى تركيا في الموسمين الماضيين للدفاع عن ألوان فنرباخشة حيث انتهى عقده هذا الصيف، بعدما سجل 46 هدفاً في 99 مباراة في مختلف المسابقات.

ويعرف الدولي البوسني (141 مباراة دولية و68 هدفاً)، والذي لعب مع فولفسبورج الألماني (2007-2010) ومانشستر سيتي الإنجليزي (2010-2015)، الدوري الإيطالي جيدًا، حيث ارتدى قمصان روما من 2015 إلى 2021، ثم إنتر ميلان من 2021 إلى 2023.

وفي إيطاليا، فاز بكأس إيطاليا مرتين مع الإنتر (2022، 2023)، واحتل صدارة هدافي الدوري في موسم 2019-2020 برصيد 29 هدفاً.

واحتل فيورنتينا المركز السادس في البطولة الإيطالية الموسم الماضي، وهو ما سيسمح له بالمنافسة في مسابقة «كونفرنس ليج».

ولا يزال فيورنتينا يبحث عن مدرب بعد الرحيل المفاجئ لرافاييلي بالادينو الذي مدد عقده حتى عام 2027 قبل أسابيع قليلة من إعلان رحيله.

ومن المتوقع أن يتولى ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، المسؤولية خلفاً له، بعدما رحل عن نادي النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد موسم واحد فقط.