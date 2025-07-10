ميلان وكومو.. «الكالشيو» في أستراليا!



روما (رويترز)



أعطى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الضوء الأخضر، لخوض مواجهة ميلان أمام كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في بيرث بأستراليا، وقد تصبح أول مباراة ضمن منافسات دوري من دوريات أوروبا الكبرى تقام خارج بلدها.

ويأتي قرار نقل المباراة لأسباب لوجستية أولمبية أكثر منها لأسباب تجارية، إذ لن يكون استاد سان سيرو الشهير التابع لميلان متاحاً، وذلك لاستضافته حفل افتتاح ألعاب ميلانو-كورتينا الأولمبية الشتوية يوم السادس من فبراير المقبل.

وينقل الاقتراح كرة القدم الأوروبية إلى منطقة جديدة بعد رفض السلطات طلبات سابقة لتنظيم مباريات الدوري المحلي في الخارج.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان «أبدى مجلس الإدارة موقفاً إيجابياً بخصوص طلب خوض مباراة ميلان وكومو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث».

وأضاف «وهذا يقربنا مما يمكن اعتباره رحلة تاريخية للدوري الإيطالي خارج البلاد».

لكن الاتحاد الإيطالي حذر من أن «إجراءات الترخيص المعقدة» لا تزال تتطلب موافقة رسمية من نظيره الأسترالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، والاتحاد الدولي (الفيفا) قبل أن تقام المباراة التاريخية في أستراليا.