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الرياضة

جراحة في «كتف» مهاجم دورتموند

جراحة في «كتف» مهاجم دورتموند
10 يوليو 2025 18:46


واشنطن (د ب أ)

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يغيب جوليان دورانفيل، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، عن الملاعب في الفترة الحالية، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة.
ولم يحدد دورتموند موعد عودة اللاعب، فيما أوضح النادي المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) أن العملية الجراحية اعتبرت ضرورية، بعد الفحوصات الطبية النهائية التي خضع لها.
وتعرض دورانفيل «19 عاماً» للإصابة خلال خسارة دورتموند 2 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني، يوم السبت الماضي، في دور الثمانية للمسابقة العالمية.
من جانبه، صرح سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند «من المزعج للغاية أن يصاب جوليان في كتفه في حادث مؤسف مثل هذا، لقد عملنا جميعاً معاً على استقراره البدني خلال الموسم الماضي، لذا فإن هذه الانتكاسة تزداد مرارة الآن، وسوف ننظم عملية تعافيه وإعادة تأهيله لاحقاً بأفضل طريقة ممكنة».

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