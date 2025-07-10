أنيسيموفا تُطيح سابالينكا وتبلغ نهائي ويمبلدون

لندن (أ ف ب)



حققت الأميركية أماندا أنيسيموفا المفاجأة، وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بعدما أقصت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً، بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-4 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.

وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس عام 2019 أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى، حققت الأميركية البالغة 23 عاماً والمصنفة 12 عالمياً المفاجأة الكبرى في ويمبلدون، وحرمت سابالينكا من خوض النهائي للمرة الأولى في ملاعب نادي عموم إنجلترا بعد التفوق عليها في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.

وبذلك، ينتهي مشوار سابالينكا في نصف نهائي البطولة الإنجليزية في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعدما أقصيت من هذا الدور عامي 2021 و2023 على يد التشيكية كارولينا بليتشكوفا والتونسية أنس جابر توالياً.

وفشلت البيلاروسية في بلوغ النهائي الكبير الثالث توالياً هذا الموسم والسابع في مسيرتها المتوجة بثلاثة ألقاب أحرزتها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينج ميدوز عام 2024.