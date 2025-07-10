7 لاعبين لليد يشكون الزمالك!



القاهرة (د ب أ)



تقدم سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المصري بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري للعبة، يطالبون فيها مجلس إدارة النادي بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه مصري.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لليد أن اللاعبين السبعة ذكروا في شكواهم أن المستحقات المتأخرة تعود إلى أكثر من موسم، وشددوا على أن محاولاتهم السابقة للحصول على مستحقاتهم ودياً لم تكلل بالنجاح، ما دفعهم للجوء إلى الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف: «تعد هذه الشكوى واحدة من سلسلة شكاوى مماثلة تقدم بها لاعبو يد الزمالك في الفترة الأخيرة، وسط أزمات مالية متكررة يعيشها الفريق والنادي، ووفقاً للوائح المعمول بها في اتحاد اليد، فإنه في حال صدور قرار لصالح اللاعبين وعدم التزام النادي بالسداد، فإن قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق للموسم المقبل سيكون مهدداً، حيث تنص اللائحة على عدم أحقية أي نادٍ في قيد لاعبين جدد ما لم تسو كافة مستحقات لاعبيه السابقين».