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الرياضة

بن هيلي يفوز بـ «المرحلة السادسة» من «طواف فرنسا»

بن هيلي يفوز بـ «المرحلة السادسة» من «طواف فرنسا»
10 يوليو 2025 20:57

فير نورماندي (أ ب)

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فاز الدراج الأيرلندي بن هيلي بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، فيما استعاد الهولندي ماتيو فان دير بول القميص الأصفر من حامل اللقب، السلوفيني تادي بوجاتشار دراج «فريق الإمارات»، بفارق ثانية واحدة.
وأنهى الأميركي كوين سيمونز السباق في المركز الثاني، بفارق دقيقتين و44 ثانية خلف هيلي، فيما احتل الأسترالي مايكل ستورر المركز الثالث، بفارق دقيقتين و51 ثانية.
وحل فان دير بول ثامناً في الترتيب، وتراجع بوجاتشار قليلاً ليحتل المركز التاسع.
وامتدت المرحلة السادسة من (تور دي فرانس) لمسافة 5ر201 كيلومتراً (125 ميلا) من بايو إلى فير نورماندي.
من جانبه، أنهى الدنماركي جوناس فينجيجارد السباق في المركز العاشر، بفارق مركز خلف بوجاتشار، والخامس في الترتيب العام.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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