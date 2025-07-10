«الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه إلى أول أكتوبر



معتز الشامي (أبوظبي)



أنطلق «الميركاتو الصيفي» لأندية دوري أدنوك للمحترفين، والدرجات الأدنى، والمراحل السنية، ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل.

ورغم فتح باب القيد منذ ساعات، إلا أن أغلب الفرق حسمت صفقاتها مبكراً، خاصة العين الذي عاد من المشاركة في كأس العالم بمكاسب عديدة، أبرزها الاستقرار على صفقاته للموسم الجديد مبكراً، حيث تعاقد «الزعيم» مع رامي ربيعة، وأديس ياسيتش، ومارسيل راتنيك، كما ضم المغربيين يحيى بن خالق، وحسين رحيمي، وأحتفظ «البنفسج» بكل من سفيان رحيمي، وكاكو، ولابا كودجو، وبذلك أغلق النادي صفقات الموسم الجديد بشروطه الخاصة، حيث يواصل ضم صفقة أو صفقتين، ولكن في فئة المقيمين لفريق الرديف، بعدما استقر على أجانب الفريق الأول، بينما تكون التغييرات خلال الشهرين المقبلين في أضيق الحدود، حيث لا تزال الفرصة قائمة لتعديلات جديدة، والأمر نفسه ينطبق على شباب الأهلي الذي ركز في صفقاته على فئة المقيمين، بعدما أستقر على أجانب الموسم الجديد، وأعلن «الفرسان» التعاقد مع الأرجنتيني إليان إيرالا «21 عاماً» في فئة المقيم.

واستقر الوصل على صفقات الموسم، بعدما أعار الياباني تاكاشي إلى دبا على سبيل الإعارة، وتعاقد مع البرازيلي ريناتو جونيور، وجدد «الإمبراطور» عقد فابيو دي ليما، والمغربي سفيان بوفتيني، كما عاد الحارس سهيل المطوع، بعد انتهاء إعارته إلى دبا الحصن، وتعاقد أيضاً مع الكولومبي برايان بالاسيوس على سبيل الإعارة لمدة موسم قادماً من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والبرتغالي بيدرو مالهيرو «24 عاماً»، قادماً من طرابزون التركي، بالإضافة إلى البرازيلي هوجو نيتو «23 عاماً».

وأعلن الشارقة التعاقد مع فيتا فيتايا قادماً من لوكوموتيف الكرواتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، كما أعاد «الملك»، لاعبه السابق إيجور كورنادو بعقد لمدة موسمين، ولا تزال باقي الأندية تسعى لحسم صفقات الموسم قبل وقت كافٍ من انطلاق الدوري، حيث بدأت الأندية في معسكراتها الداخلية والخارجية، لخوض التجارب الودية للتحضير لانطلاقة موسم يتوقع أن يكون مثيراً ويحظى بمنافسة ساخنة في جميع المباريات.