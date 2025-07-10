شفيونتيك تضرب موعداً مع أنيسيموفا في نهائي ويمبلدون



لندن (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة رابعة عالمياً، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس للمرة الأولى في مسيرتها باكتساحها السويسرية بيليندا بنتشيتش 6-2 و6-0 في نصف النهائي.

وتخوض ابنة الـ24 عاماً النهائي الكبير الأول لها منذ إحرازها العام الماضي لقب بطولة رولان جاروس للمرة الثالثة توالياً والرابعة في مسيرتها، والمتوجة أيضاً بلقب فلاشينج ميدوز عام 2022، حيث تلتقي السبت الأميركية أماندا أنيسيموفا التي أطاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً.

وحققت أنيسيموفا المفاجأة، وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بعدما أقصت سابالينكا الأولى عالمياً، بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-4 في نصف النهائي، وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس عام 2019 أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى، حققت الأميركية البالغة 23 عاماً والمصنفة 12 عالمياً المفاجأة الكبرى في ويمبلدون، وحرمت سابالينكا من خوض النهائي للمرة الأولى في ملاعب نادي عموم إنجلترا، بعد التفوق عليها في مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.