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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يكافئ متفوقي الثانوية العامة

عيسى هلال
11 يوليو 2025 01:57

الشارقة (الاتحاد)

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في مبادرة مجتمعية ناجحة، أعلن مجلس الشارقة الرياضي اعتماده تكريماً خاصاً للمتفوقين في الثانوية العامة هذا العام من جميع الجنسيات، من خلال منح الحاصلين على نسبة 90% فأكثر فرصة الاشتراك المجاني في جميع الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها المجلس، وذلك من خلال تطبيق معين تم ابتكاره، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، حيث يتسنى للطالب المتفوق المشاركة، بعد إرفاق الشهادة الدراسية ليحصل مباشرة على كود الموافقة في الفعالية.
وأكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي أهمية المبادرة بوصفها تجمع بين تشجيع الرياضيين على مواصلة التفوق والتميز الأكاديمي، إلى جانب المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات الرياضية، وقال إن رسالة المجلس في دعم الثقافة الرياضية سوف تتحقق بشكل أكبر من خلال هذه المبادرة التي ستضيف للمتفوقين دراسياً قيمة رياضية، وأشار إلى أن المبادرة في الوقت نفسه تعبر عن تقدير المجلس للمتميزين دراسياً، وضرورة الاحتفاء بهم.

مجلس الشارقة الرياضي
الإمارات
الشارقة
أوائل الثانوية
عيسى هلال
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