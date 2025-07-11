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الرياضة

ويمبلدون تتوج «الزوجي المختلط»

ويمبلدون تتوج «الزوجي المختلط»
11 يوليو 2025 07:41

لندن (رويترز)

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تُوج الثنائي التشيكي كاترينا سينياكوفا، والهولندي سيم فيربيك، بلقب الزوجي المختلط، في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد تغلبهما على الثنائي البريطاني جو سالزبوري، والبرازيلية لويزا ستيفاني 7-6 و7-6.
وفي مواجهة اللاعب المحلي سالزبوري وستيفاني على الملعب الرئيسي، حافظ الثنائي التشيكي-الهولندي على هدوئه، بينما بدا أن ستيفاني تعاني من مشكلة في الساق في المجموعة الثانية.
وبينما حسمت سينياكوفا الفوز بضربة ساحقة، احتفل الثنائي بأول لقب لهما معاً، وهو أول لقب لسينياكوفا في الزوجي المختلط في البطولات الأربع الكبرى، وأول انتصار لفيربيك في البطولات الأربع الكبرى من أي فئة.
وقالت سينياكوفا بعد رفع جائزة البطولة: «إنه لأمر متميز للغاية، أقصد أنه يعني الكثير، استمتعنا كثيراً على أرض الملعب، واستمتعتُ بالأمر حقاً، كان وقتاً رائعاً حقاً هنا».
وبالنسبة لسينياكوفا (29 عاماً)، أُضيف هذا الفوز إلى ألقابها 10 في منافسات زوجي السيدات في البطولات الأربع الكبرى، بما في ذلك لقب بطولة أستراليا المفتوحة مع الأمريكية تيلور تاونسند في يناير   الماضي.
وقال فيربيك (31 عاماً): «كاترينا، شكراً جزيلاً لكِ، لقد كان شرفاً لي أن أتنافس بجانب أسطورة رائعة في منافسات الزوجي، واحدة من أفضل اللاعبات على الإطلاق، وشكراً لكِ على جعل هذا اليوم لن أنساه طوال حياتي».
وقال سالزبوري، الذي واجه خيبة أمل الجماهير المحلية التي كانت تأمل في رؤية بطل بريطاني إن الفارق لم يكن في مصلحته ولا ستيفاني.
وقال سالزبوري: «من الصعب دائما خسارة مباراة نهائية، لكنهما لعبا بشكل رائع، لذا أهنئهما، كانا رائعين للغاية في الأشواط الفاصلة».

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