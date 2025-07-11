كايسيدو يمنح تشيلسي «دفعة معنوية» قبل نهائي «مونديال الأندية»

واشنطن (د ب أ)



يدخل موسيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، سباقاً مع الزمن، للمشاركة مع ناديه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وتدرب اللاعب الإكوادوري الدولي، الذي تعرض لإصابة في الكاحل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي فاز فيها تشيلسي 2 - صفر على فلوميننسي البرازيلي، يوم الثلاثاء الماضي، بالدور نصف النهائي للمسابقة، مع زملائه في الفريق بمدينة نيويورك.

وتأتي عودة كايسيدو للتدريبات لتشكل دفعة معنوية للإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، حيث يبدو من غير المرجح أن يكون لاعب الوسط الآخر، البلجيكي روميو لافيا، متاحاً للمشاركة.

وغاب لافيا عن مباراتي تشيلسي الأخيرتين بسبب معاناته من إصابة عضلية، ولم يشارك في الجزء المفتوح لوسائل الإعلام من الحصة التدريبية، التي جرت على ملعب نيويورك ريد بولز سبورتس إلوستريتد.

وقد يكون وجود كايسيدو حاسماً في سعي تشيلسي لتحييد خطر هجوم باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي.

وقدم كايسيدو «23 عاماً» أداءً رائعاً طوال موسم دخل شهره الثاني عشر، ويعتبر من بين أفضل لاعبي العالم في مركزه، لكن اللاعب يبدو متواضعاً حيال هذه الإشادات، حيث يرى أن الطريق لا يزال طويلاً أمامه لبلوغ القمة.

وقال كايسيدو: «لا أعتقد أنني وصلت للقمة بالفعل، إنني أعمل على ذلك، أريد أن أصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في العالم، لكنني بعيد للغاية عن ذلك الآن».

شدد لاعب تشيلسي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «أعمل بجد كل يوم، وأريد أن أظهر ذلك على أرض الملعب، أتطلع إلى تلك المباراة».

وستكون هذه هي المباراة الـ64 والأخيرة لتشيلسي في الموسم الذي بدأ في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يعود الفريق لإنجلترا يوم الاثنين المقبل، ليبدأ أخيراً عطلته الصيفية.

ووعد ماريسكا الفريق بإجازة لمدة ثلاثة أسابيع قبل العودة للتدريبات استعدادًا للموسم المقبل، وسيمنحهم ذلك أسبوعين للاستعداد لمباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس 17 أغسطس القادم.

وأكد كايسيدو أنه لا يتطلع إلى المستقبل البعيد بعد، حيث قال في ختام حديثه «بصراحة، إن تركيزي ينصب فقط على لقاء سان جيرمان، نريد الفوز بهذه البطولة، وسنرى ما سيحدث لاحقاً».