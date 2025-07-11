توتنهام.. «الصفقة تمت»



لندن (رويترز)



قال توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم محمد قدوس من وستهام يونايتد، ولا يتبقى سوى إنهاء إجراءات تصريح العمل.

وأعلن توتنهام عن الصفقة عبر حسابه بمنصة إكس، من دون الكشف عن التفاصيل المالية لكن صحيفة ذا أثليتيك كانت ذكرت أن مهاجم غانا، الذي سيكمل 25 عاماً من عمره الشهر المقبل، سينضم للفريق مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

كان قدوس انضم إلى وستهام قادماً من أياكس الهولندي في 2023، مقابل نحو 40 مليون يورو، وسجل 13 هدفاً وصنع 12 هدفاً آخر للفريق خلال موسمين.

وتألق قدوس، الذي يمكنه اللعب في أي مركز هجومي، في مركز الجناح الأيمن مع وستهام، لكنه لعب أيضاً مهاجماً صريحاً ولاعب وسط هجومي.

وسجل قدوس خمسة أهداف فقط وصنع ثلاثة أخرى خلال مشوار وستهام المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.