مدافع بلباو.. «مادة محظورة»!

بلباو (أ ف ب)



أوقف مدافع أتلتيك بلباو الإسباني ييراي ألفاريز موقتاً بعد ثبوت تناوله مادة محظورة، عقب ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يورويا ليج) لكرة القدم ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي «1-7 بمجمل مباراتي الذهاب والإياب» في مايو، وذلك وفق ما أعلن شخصياً.

وقال اللاعب الإسباني البالغ 30 عاماً إنه تناول المادة «عن غير قصد»، من خلال دواء لعلاج تساقط الشعر الناتج عن السرطان.

شُخِّصت إصابة ألفاريز بالسرطان عام 2016، وعاد إلى الملاعب بعدها بعام بعد تلقيه العلاج، قبل أن ينتكس مجدداً، ومن ثم يعود إلى اللعب في 2018.

وقال اللاعب في بيان إن «الإجراءات التأديبية لا تزال في مرحلة التحقيق وهي سرية، وبالتالي تم إيقافي موقتاً ولا يُسمح لي بالإدلاء بأي تصريحات عامة أخرى».

وبعدما نشأ كروياً في النادي، رُقيَ ألفاريز إلى الفريق الرديف عام 2014، ثم إلى الفريق الأول في النادي الباسكي عام 2016، وخاض معه حتى الآن 257 مباراة في جميع المسابقات.

وأفاد ألفاريز بأن نتيجة فحصه الإيجابية جاءت بعد هزيمة بلباو على أرضه أمام اليونايتد 0-3 في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليج» في الأول من مايو.

وشارك المدافع في مباراة الإياب 1-4، ومباراتين أخريين في الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم.

وقال إنه أُبلغ بنتيجته الإيجابية «قبل بضعة أسابيع» وإن سماعه الخبر كان «ضربة موجعة جداً»، مضيفاً: «لم أصدق ذلك، فأنا لم أتناول مواد محظورة قط في حياتي».

وأعلن بلباو في بيان «نأسف للخطأ البشري الذي ارتكبه ييري»، وأنه سيقدم دعمه للمدافع لكنه لا يستطيع الإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي.