بوكر.. «الصفقة القياسية» في «السلة الأميركية»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)



وافق ديفن بوكر على تمديد عقده مع فريقه فينيكس صنز لمدة عامين، مقابل 145 مليون دولار، في صفقة قياسية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من حيث الراتب السنوي الذي سيبلغ 72.5 مليون دولار، وذلك وفق ما أفادت شبكة «إي أس بي أن».

وفي مقال، ذكرت «أي أس بي أن» أن بوكر، البالغ 28 عاماً، والذي اختير في المركز الثالث عشر من قبل صنز في «درافت» 2015، وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع مالك الفريق مات إيشبيا في لاس فيجاس.

بموجب هذه الصفقة، يبقى بوكر في صنز حتى موسم 2029-2030، ويصبح الأعلى دخلاً سنوياً في التاريخ، متفوقاً على الصفقة التي أبرمت هذا الأسبوع، وأبقت الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر لأربعة أعوام إضافية مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، المُتوج هذا الموسم باللقب، مقابل 285 مليون دولار.

وبلغ معدل بوكر، المشارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» أربع مرات، والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين مع الولايات المتحدة، أكثر من 25 نقطة في المباراة الواحدة في كل من المواسم السبعة الماضية، وأصبح الموسم الماضي أفضل هداف في تاريخ صنز من حيث إجمالي النقاط المسجلة.

قاد صنز إلى نهائي الدوري عام 2021 قبل أن يخسر أمام ميلووكي باكس، وسيوفر استمراره الاستقرار لفريق يمر الآن بمرحلة انتقالية بعد موسم مخيب للآمال.

وكان لدى صنز أعلى رواتب في تاريخ الدوري بعد استثماره في كيفن دورانت وبرادلي بيل، لكنه فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) وأقال المدرب مايك بودنهولزر في أبريل.

وأُدخِل دورانت، بطل الدوري مرتين، في صفقة تبادل مع هيوستن روكتس جزءاً من اتفاق غير مسبوق شمل سبعة فرق وحصل بموجبه صنز على لاعبين مثل المبتدئ (روكي) من جنوب السودان خامان مالواتش (18 عاماً) وديلون بروكس وجايلن جرين.

والشهر الماضي، تعاقد صنز مع جوردان أوت، البالغ 40 عاماً، للإشراف عليه في أول مهمة له مدرباً رئيسياً لأحد فرق دوري «أن بي أيه».