بوجاتشار يطارد «الثلاثية الكبرى» في إسبانيا



فير نورماندي (د ب أ)



ذكرت تقارير أن تادي بوجاتشار يشارك في سباق إسبانيا الدولي للدراجات هذا العام، مما قد يمنحه الفرصة بأن يكون ثامن دراج ينجح في التتويج بالبطولات الثلاث الكبرى.

وقال ماور جيانيتي، قائد فريق الإمارات، في تصريحات لبوابة «فيلو»: «إن سباق إسبانيا موجود في برنامج بوجاتشار الذي يشارك حالياً في سباق فرنسا الدولي (تور دي فرانس)، حيث يرغب في أن يفوز باللقب للمرة الرابعة، وجاءت الألقاب الثلاثة الماضية أعوام 2020 و2021 و2024، كما فاز بوجاتشار بسباق «جيرو إيطاليا» في عام 2024، فيما كانت مشاركته الوحيدة في سباق إسبانيا جاءت في عام 2019، حيث تواجد في المركز الثالث، وفاز بثلاث مراحل من السباق.

ونجح سبع دراجين فقط، ومنهم البلجيكي الأسطوري إيدي ميركس، في الفوز بالسباقات الثلاثة الكبرى.

ومن المقرر أن يقام سباق إسبانيا هذا العام بين يومي 23 أغسطس و14 سبتمبر، كما سيتواجد الدنماركي جوناس فيجينجارد، منافس بوجاتشار الأبرز، في السباق وهو الفائز بسباق (تور دي فرانس) مرتين عامي 2022 و2023.