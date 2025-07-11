السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشار يطارد «الثلاثية الكبرى» في إسبانيا

بوجاتشار يطارد «الثلاثية الكبرى» في إسبانيا
11 يوليو 2025 08:40

 
فير نورماندي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
يوم مفتوح للتسجيل في البكالوريوس والمنح الدراسية بـ «كهرباء الشارقة»
16 ألف متر مربع مساحة «حديقة الطوية» في العين


ذكرت تقارير أن تادي بوجاتشار يشارك في سباق إسبانيا الدولي للدراجات هذا العام، مما قد يمنحه الفرصة بأن يكون ثامن دراج ينجح في التتويج بالبطولات الثلاث الكبرى.
وقال ماور جيانيتي، قائد فريق الإمارات، في تصريحات لبوابة «فيلو»: «إن سباق إسبانيا موجود في برنامج بوجاتشار الذي يشارك حالياً في سباق فرنسا الدولي (تور دي فرانس)، حيث يرغب في أن يفوز باللقب للمرة الرابعة، وجاءت الألقاب الثلاثة الماضية أعوام 2020 و2021 و2024، كما فاز بوجاتشار بسباق «جيرو إيطاليا» في عام 2024، فيما كانت مشاركته الوحيدة في سباق إسبانيا جاءت في عام 2019، حيث تواجد في المركز الثالث، وفاز بثلاث مراحل من السباق.
ونجح سبع دراجين فقط، ومنهم البلجيكي الأسطوري إيدي ميركس، في الفوز بالسباقات الثلاثة الكبرى.
ومن المقرر أن يقام سباق إسبانيا هذا العام بين يومي 23 أغسطس و14 سبتمبر، كما سيتواجد الدنماركي جوناس فيجينجارد، منافس بوجاتشار الأبرز، في السباق وهو الفائز بسباق (تور دي فرانس) مرتين عامي 2022 و2023.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
إسبانيا
طواف فرنسا
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©