هالاند يطمح إلى المزيد من الإنجازات في عامه الرابع مع مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)



احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بمرور ثلاث سنوات على تقديم النجم النرويجي إيرلينج هالاند لجماهير الفريق خارج ملعب (الاتحاد).

ومنذ قدومه للفريق، أثبت هالاند نجاحه مع مانشستر سيتي، بعدما تُوج معه بسبعة ألقاب كبرى، ورسخ مكانته أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في العصر الحديث.

ولا يزال هالاند في الـ24 من عمره، حيث يرتبط بعقد مع السيتي حتى عام 2034، وهو ما يعني أن المهاجم الشاب لا يزال يملك الكثير لتقديمه للنادي «السماوي».

وبعد أن شارك مع مانشستر سيتي في 146 مباراة بمختلف المسابقات، لم يسجل سوى 13 لاعباً أكثر من هالاند في تاريخ النادي الطويل والحافل.

وأحرز هالاند 124 هدفاً بكل المنافسات، من بينها 85 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، و26 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و9 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي.

واحتاج هالاند إلى 105 مباريات فقط ليصل إلى 100 هدف مع النادي، ليعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعد أسرع لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

كان هذا النجاح الباهر ركيزة أساسية في موسمه الأول المذهل، الذي كان فيه هالاند جزءاً لا يتجزأ من التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا، دوري أبطال أوروبا).

وحطمت أهدافه الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك الموسم الرقم القياسي لأكثر عدد أهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الممتد على مدار 33 عاماً.

في الوقت نفسه، سجل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا ليساعد الفريق على رفع تلك الكأس العريقة الشهيرة للمرة الأولى، وفي طريقه نحو ذلك، أصبح نجم منتخب النرويج أسرع لاعب على الإطلاق يسجل 30 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

ومن المثير للدهشة أنه سجل ست ثلاثيات في موسمه الأول وحده، بما في ذلك خمسة أهداف في مرمى آر بي لايبزج الألماني.

وحقق هالاند رقماً قياسياً في تاريخ النادي في موسم 2022 - 2023 بتسجيله 52 هدفاً في مختلف البطولات خلال موسم واحد، وهو أيضاً أعلى رقم يسجله لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وفي موسم 2023 - 2024، حصل هالاند على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامين، ليصبح أول لاعب على الإطلاق يفوز بالجائزة في أول موسمين له.

وسجل هالاند 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي في ذلك الموسم، محققاً رقماً قياسياً بالفوز باللقب الرابع على التوالي بالمسابقة العريقة، كما شهد الموسم ذاته تسجيله ستة أهداف بدوري أبطال أوروبا وخمسة في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى ثلاثة ثلاثيات أخرى في جميع المسابقات، ليضاف إلى الثلاثيات الستة التي سجلها في الموسم السابق. كان موسم 2024 - 2025 أكثر صعوبة من الموسم السابق لفريق المدير الفني الإسباني جوسيب جوارديولا الرائع، لكن هالاند حافظ على معدل تسجيل أهداف يفخر به أي مهاجم.

وأحرز هالاند 34 هدفاً في 48 مباراة، منها 22 هدفا في 31 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، وإلى جانب معدله التهديفي الاستثنائي، قدم هالاند أيضاً 24 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق، ناهيك عن العمل الجاد من دون الكرة وفي الحفاظ على الكرة، وهو أمر لا غنى عنه في أسلوب جوارديولا، وهو جانب من جوانب لعب المهاجم، يقول المدرب إنه تطور بشكل كبير منذ انتقاله، وبعد ثلاثة مواسم فقط، أصبح سجل هالاند الحافل بالألقاب والأهداف مع مانشستر سيتي مصدر فخر واعتزاز، والآن، ينصب تركيزه على مطاردة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.