ميسي يتفوق على ريال مدريد أمام سان جيرمان!



معتز الشامي (أبوظبي)



قدم باريس سان جيرمان عرضاً رائعاً في نيويورك أمام ريال مدريد خلال نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكشف أن تشابي ألونسو لديه عمل كبير في انتظاره، بعد فشل فريقه في التسجيل، واستقبال 4 أهداف، هذا هو الواقع الذي واجهه «الميرنجي»، ولا يبدو أفضل حالاً مقارنةً بمنافسة الفرق الأخرى، مثل إنتر ميامي الذي قدّم أداءً أفضل أمام أبطال دوري أبطال أوروبا، أو على الأقل هذا ما تشير إليه البيانات.

وبالاعتماد فقط على نسبة الاستحواذ، نجح إنتر ميامي في الاستحواذ على الكرة بنسبة 33.4%، متجاوزاً ريال مدريد الذي حقق نسبة 31.9%، ورغم أن الفارق لا يبدو كبيراً، بالنظر إلى مكانة الناديين، إلا أنه يُبرز بالتأكيد نقاط ضعف كتيبة تشابي ألونسو!

ويضاف إلى ذلك أن سان جيرمان حرم ريال مدريد من صنع أي فرص حقيقية أمام مرمى باريس، في حين أن ليونيل ميسي انفرد بصنع فرصة كبيرة واحدة على الأقل لإنتر ميامي، ومن المؤكد أن هذه الإحصائيات لا تعكس صورة الفريق «الأبيض» بشكل جيد، وفي دور ال16، خسر إنتر ميامي أيضاً بنتيجة 4-0 أمام سان جيرمان، إلا أن ميسي كان من أبرز نجومه، ووفقاً لموقع SofaScore، حصل الأرجنتيني على تقييم 7.6، وفي المقابل، لم يتمكن أي لاعب من ريال مدريد من الوصول إلى تقييم 7.0 في هزيمته برباعية، وكان أفضلهم تقييماً هو كيليان مبابي بتقييم 6.8 ، يليه فيدي فالفيردي وتيبو كورتوا، وجميعهم لا يزالون أقل من أرقام ميسي.

واعترف تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بأن الخروج أمام سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية كان مؤلماً للغاية، لكنه أكد أنهم يخرجون من البطولة فريقاً أفضل، وستكون بمثابة نقطة انطلاق للموسم المقبل، وقال: «نتعلم من المباراة دروساً للمستقبل، ومن كأس العالم للأندية، نستخلص أيضاً إيجابيات، وأعتقد أنها كانت موجودة.