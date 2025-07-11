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الرياضة

رودريجو يقترب من مغادرة ريال مدريد

رودريجو يقترب من مغادرة ريال مدريد
11 يوليو 2025 10:35

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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أصبح رودريجو في طريقه إلى مغادرة ريال مدريد، مع استمرار تراجع دوره في تشكيلة تشابي ألونسو، وكشفت كأس العالم للأندية عن تراجع مكانة اللاعب البرازيلي، ما أثار شكوكاً حول مستقبله مع النادي قبل فترة الانتقالات الصيفية.
طوال البطولة، لم يشارك رودريجو أمام يوفنتوس وباتشوكا وباريس سان جيرمان، ولعب أساسياً فقط في المباراة الافتتاحية أمام الهلال، حيث صنع هدفاً، و منذ ذلك الحين، انخفضت دقائق مشاركته بشكل كبير، خمس دقائق ضد دورتموند، وظهور قصير ضد سالزبورج، وفضّل ألونسو لاعبين مثل جونزالو جارسيا، الذي سجل 4 أهداف خلال البطولة، وحظي بثقة المدرب سريعاً، حتى إبراهيم دياز شارك في بعض المباريات أكثر من الجناح البرازيلي.
وبعد خروج ريال مدريد على سان جيرمان من نصف نهائي كأس العالم للأندية بهزيمة «مذلة»، صرّح تشابي ألونسو بأن اختياراته كانت مبنية على الأداء الحالي، وليس على الإمكانات المستقبلية، كما وعد بزيادة التناوب بين اللاعبين مع تقدم الموسم، مع ذلك، فإن غياب رودريجو الواضح عن التشكيلة الأساسية يوحي بأنه لم يعد يلعب دوراً محورياً في خطط المدرب.
لم يُسجل رودريجو أي هدف منذ فبراير، وخاض خلالها 15 مباراة متتالية، وأسهم بتمريرتين حاسمتين، ويُمثل هذا تناقضاً صارخاً مع مستواه بين ديسمبر ويناير، حيث سجل 10 أهداف، و4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة، بينما كان تراجعه الأخير ملحوظاً، حيث انخفض أداؤه عن مستوى المواسم السابقة.
وفي ظل وجوز فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، وجود بيلينجهام الذين لا يمكن المساس بهم، بينما يتنافس إبراهيم دياز، وجونزالو جارسيا، وقريباً فرانكو ماستانتونو، على دقائق اللعب، يُفكّر رودريجو جدياً في الرحيل لاستعادة دوره القيادي في نادٍ آخر، ويبدو أن الانتقال الصيفي مطروحٌ بشكل متزايد.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
تشابي ألونسو
رودريجو
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
جود بيلينجهام
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