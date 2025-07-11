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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي النمسا وفرنسا

«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي النمسا وفرنسا
11 يوليو 2025 11:02

 
سانت يوهان ألبندورف (وام)

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رفع فريق «الإمارات إكس آر جي»، رصيده من الإنجازات في طواف النمسا للدراجات الهوائية، بعدما نجح دراجه المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو،، في الفوز بالمرحلة الثانية من السباق، فيما حافظ زميله فيليكس جروزشارتنر، على صدارة الترتيب العام، بعد حلوله رابعاً.
وشهدت المرحلة تنافساً قوياً في الأمتار الأخيرة، تمكن خلالها ديل تورو، من تجاوز «إي جي أوجست» من فريق «إينيوس جريناديرز»، بانطلاقة قوية في آخر 200 متر، محققاً فوزه الثالث هذا الموسم، في أول ظهور له، منذ احتلاله المركز الثاني في طواف إيطاليا «جيرو دي إيطاليا» في مايو الماضي.
وأسهم ثنائي الفريق، فلوريان فيرميرش، وجوليوس جوهانسن، في ضبط وتيرة السباق، والإبقاء على المجموعة المتقدمة تحت السيطرة، ما مكن الفريق من دخول الصعود الأخير، مسافة 2.4 كيلومتر، بمتوسط انحدار 7%، في مقدمة المنافسة.
وشنّ أليساندرو كوڤي هجوماً حاسماً قبل 800 متر من النهاية، وبدا قريباً من الفوز، إلا أن أوجست لحق به، قبل أن يحسم ديل تورو، المرحلة بانطلاقة حاسمة من الخلف.
واحتفظ جروزشارتنر، بصدارة الترتيب العام، بينما حل رافال ماجكا ثانياً، وصعد ديل تورو، إلى المركز الرابع بعد فوزه بالمرحلة.
وفي طواف فرنسا، استعاد البلجيكي تيم ويلينز، من فريق «الإمارات إكس آر جي» أمس قميص النقاط المنقّط من زميله تادي بوجاتشار، بعد أداء قوي عبر منطقة نورماندي، حيث تنازل بوجاتشار، المتصدر السابق للتصنيفات العامة والنقاط، عن القمصان الثلاثة بعد المرحلة السادسة، محافظاً على طاقته، تحضيراً للنهاية المرتقبة في المرحلة السابعة.
وسيطرت مجموعة مكونة من مارك سولير، ونيلس بوليت، وجوناثان نارفايز، وبافل سيفاكوف، على مجريات المرحلة، قبل أن يفوز بها بن هيلي، من فريق «إي إف إديوكيشن - إيزيبوست» بزمن قدره 4:24:10 ساعة، متقدماً بفارق 2:44 دقيقة عن كوين سيمونز، من فريق «ليدل - تريك»، و2:51 دقيقة عن مايكل ستورر، من فريق «تودور برو سايكلينج»، فيما حل تادي بوجاتشار، تاسعاً بفارق 5:27 دقيقة.
وعقب انتهاء المرحلة، حافظ ماثيو فان دير بول، من فريق «ألبسين - ديكينك» على صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي 21:52:34 ساعة، متقدماً بفارق ثانية واحدة فقط عن بوجاتشار، الذي جاء ثانياً، فيما احتل ريمكو إيفانبول من فريق «سودال كويك ستيب» المركز الثالث بفارق 43 ثانية، وجاء جواو ألميدا، من فريق «الإمارات إكس آر جي»، في المركز السابع بفارق دقيقة و59 ثانية.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
تادي بوجاتشار
النمسا
فرنسا
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