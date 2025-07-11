28 لاعباً في معسكر الشارقة بالنمسا استعداداً للموسم الجديد



علي معالي (أبوظبي)

يغادر فريق الشارقة لكرة القدم يوم غد السبت، إلى العاصمة النمساوية فيينا، لإقامة معسكر الاستعداد للموسم الجديد، الذي يستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، ويخوض خلال هذا المعسكر 4 مباريات ودية متدرجة المستوى تحدد لها أيام 16 و21 و26 يوليو و3 أغسطس، يعود بعدها الفريق إلى أرض الوطن، وتضم بعثة الفريق 28 لاعباً، ويغيب عن المعسكر ماجد حسن لاعب خط الوسط.

يسعى الصربي ميلوش مدرب الفريق الجديد إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر، بعد اكتمال عناصر الفريق بنسبة كبيرة، حيث ينضم للمعسكر الخارجي اللاعبون الدوليون، الذين أجروا الفحوص الطبية، كما يلتحق البرازيلي إيجور كورونادو بالبعثة في النمسا.

يلتقي الشارقة في معسكره الخارجي مع الشباب في تجربة قوية، حيث يقيم الفريق السعودي معسكراً في نفس الوقت بالنمسا، وتحدد للمباراة يوم الثالث من الشهر المقبل، وهي المباراة الختامية للشارقة في المعسكر، وتأتي بعد نهاية فترات التدريب والمباريات الودية الأخرى، وتعتبر المقياس المهم لما حققه الفريق من مكاسب في المعسكر بشكل عام.

وكان الفريق بدأ الاستعداد للموسم في الخامس من الشهر الجاري بالفحوص الطبية، ثم الانخراط في تدريبات بشكل متدرج صباحاً ومساء، بملعبه في «الإمارة الباسمة».