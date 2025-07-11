شفيونتيك تتحدى «عقدة العشب» في «ويمبلدون»!



لندن (أ ف ب)



بعدما أُزيحت غريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالمياً، عن طريقها بسقوطها في نصف النهائي، تبدو البولندية إيجا شفيونتيك أمام فرصة ذهبية للتخلص من عقدتها على الملاعب العشبية، والفوز بلقبها الكبير الخامس، وذلك حين تتواجه يوم السبت مع الأميركية أماندا أنيسيموفا في نهائي بطولة ويمبلدون في التنس.

ولم يسبق للبولندية البالغة 24 عاماً أن ذهبت أبعد من ربع النهائي في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وكان ذلك لمرة واحدة فقط عام 2023، حين انتهت المغامرة على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

لكن وبعد الدفع المعنوي الذي حصلت عليه قبل ويمبلدون بوصولها إلى النهائي الأول لها على العشب، حيث خسرت أمام الأميركية جيسيكا بيجولا في دورة باد هامبورج الألمانية (500 نقطة)، بدا أن شفيونتيك تحررت من العقدة، وأثبتت ذلك الخميس حين اكتسحت السويسرية بيليندا بنتشيتش 6-2 و6-0 في نصف النهائي.

وستخوض شفيونتيك النهائي الكبير الأول لها، منذ إحرازها العام الماضي لقب رولان جاروس للمرة الثالثة توالياً والرابعة في مسيرتها المتوجة أيضاً بلقب فلاشينج ميدوز عام 2022.

وتمني البولندية النفس بأن تحافظ على سجلها المثالي في المباريات النهائية في «الجراند سلام»، حيث لم تخسر أياً منها حتى الآن، والعودة إلى منصة التتويج التي غابت عنها تماماً منذ رولان جاروس 2024، من خلال الخروج منتصرة من مواجهتها الأولى على الإطلاق مع أنيسيموفا.

والمفاجأة الحقيقية التي تحققت كانت قبل مباراة شفيونتيك وبنتيشتش وبطلتها أنيسيموفا التي بلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها، بعدما أقصت سابالينكا بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-4.

وبعدما كان وصولها إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس عام 2019 أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى، حققت أنيسيموفا، البالغة 23 عاماً والمصنّفة 12 عالمياً، المفاجأة الكبرى في ويمبلدون وحرمت سابالينكا من خوض النهائي للمرة الأولى في ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وبذلك، انتهى مشوار سابالينكا في نصف نهائي البطولة الإنجليزية في مشاركاتها الثلاث الأخيرة، بعدما أقصيت من هذا الدور عامي 2021 و2023 على يد التشيكية كارولينا بليتشكوفا والتونسية أنس جابر توالياً.

وفشلت البيلاروسية في بلوغ النهائي الكبير الثالث تواليا هذا الموسم، الرابع توالياً امتداداً من الموسم الماضي، والسابع في مسيرتها المتوجة بثلاثة ألقاب أحرزتها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفلاشينج ميدوز عام 2024.

وبدأت أنيسيموفا تشكّل عقدة حقيقية لسابالينكا، إذ تلقت ابنة الـ27 عاماً هزيمتها السادسة أمام الأميركية من أصل تسع مواجهات بينهما، وفشلت في تكرار نتيجة اللقاء الأخير، حين فازت بمجموعتين في الدور الرابع لبطولة رولان جاروس هذا العام، في طريقها إلى النهائي، قبل أن تخسر أمام الأميركية الأخرى كوكو جوف، بعدما سقطت قبلها في نهائي أستراليا المفتوحة أمام أميركية أيضاً هي ماديسون كيز.

وبغض النظر عن هوية الفائزة، ستكون ملاعب نادي عموم إنجلترا على موعد مع بطلة جديدة للمرة الثامنة توالياً، وتحديداً منذ تتويج الأميركية سيرينا وليامز عام 2016 للمرة الثانية توالياً والسابعة في مسيرتها الأسطورية، إذ ذهب بعدها اللقب لكل من الإسبانية جاربيني موجوروسا، الألمانية أنجيليك كيربر، الرومانية سيمونا هاليب، الأسترالية آشلي بارتي، الكازخستانية إيلينا ريباكينا، والتشيكيتين ماركيتا فوندروشوفا وباربورا كرايتشيكوفا توالياً، علما بأن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة كورونا.