زفيريف ينسحب من «تنس جشتاد» لـ«أسباب شخصية»

لندن (د ب أ)

أعلن منظمو بطولة جشتاد للتنس، انسحاب المصنف الثالث عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف من البطولة، المقررة انطلاقها الأسبوع المقبل في سويسرا، لأسباب شخصية.

كان من المنتظر أن يشارك زفيريف في البطولة، رغم أنه سبق وأعلن الأسبوع الماضي، بعد خروجه من الدور الأول في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ثالث بطولات (جراند سلام) هذا الموسم أنه سيأخذ استراحة من التنس بسبب مشاكل في صحته النفسية.

وأضاف زفيريف أنه يعتزم العودة للملاعب في نهاية يوليو الحالي في بطولة الأساتذة بمدينة تورنتو، ويأمل الحصول على حلول بشأن مشاكله بحلول ذلك الوقت. وصرح زفيريف للصحفيين في ويمبلدون بأنه ربما يفكر في طلب مساعدة متخصصة لأول مرة، لأنه شعر بالفراغ في كل جانب من جوانب حياته، وواجه صعوبة في إيجاد أصدقاء خارج عالم اللعبة البيضاء.

وقال زفيريف: «لم أشعر بهذا الفراغ من قبل. كنت أفتقر إلى الفرح والسعادة في كل ما أقوم به. الأمر لا يتعلق بالضرورة بالتنس، بل أفتقر إلى السعادة خارج عالم التنس أيضاً». وتحدث لاعبون عدة، وبينهم النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، وكذلك البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بين اللاعبات، عن ضرورة دعم زفيريف بعد ذلك، وتم تشجيعه على طلب المساعدة المهنية.