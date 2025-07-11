الناموس لـ «سمحة» في اليوم السابع لمهرجان العين لسباقات الهجن

العين (الاتحاد)



عانقت «سمحة» لفالح محمد بن فالح سيف الشامسي، ناموس الايذاع، في منافسات اليوم السابع من مهرجان العين لسباقات الهجن، الذي شهد إقامة 25 شوطاً لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، على ميدان الروضة بمنطقة العين.

وتفوقت «سمحة» على منافساتها وحازت بناموس الشوط الأول للايذاع بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن 6:08:14 دقيقة، «أفضل توقيت»، فيما حلق «المحيط»، لمبارك حمد بن محسن الفلاحي، بناموس الشوط الثاني للايذاع للجعدان، بعد أن أنهى السباق بزمن 6:15:59 دقيقة.

وحققت «هدوء» لمحمد النوبي بن محمد العامري، ناموس الشوط الثالث للأبكار بتوقيت 6:21:94 دقيقة، وتصدرت «العزوم»، لمحمد علي سلطان بالرشيد الكتبي، الشوط الرابع للجعدان، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في:30:63 دقيقة، وحصد «دليل» لمطر بن حمد عميرة الشامسي، المركز الأول والناموس في الشوط الخامس، بعد أن تفوق على منافسيه ووصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 6:19:15 دقيقة.

وطارت «حشمة» لمحمد سالم علي بن وحير الدرعي، بناموس الشوط السادس، بزمن 6:24:50 دقيقة، واستطاعت «مياسة» لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي، الفوز بناموس الشوط السابع، بزمن 6:20:26 دقيقة، وقبض «كفو» لسلطان ناصر القصيلي المنصوري، على ناموس الشوط الثامن، بزمن قدره 6:13:82 دقيقة، وفي الشوط التاسع كان التفوق ل«شواهين» لسالم راشد سالم بالحبالة الكتبي بزمن قدره 6:21:32 دقيقة، وفي عاشر الأشواط تمكنت «عجايب» لعبدالله صالح بن طرشوم العامري، من تحقيق المركز الأول بزمن قدره 6:27:27 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى الخامس والعشرين عن فوز، «مغذي» لسالم فاضل الكتبي، و«حربة» لإبراهيم محمد بن مكتوم الجنيبي، و«الإمارات» لعامر سعيد بن دعفوس المنصوري، و«رداع» لعبدالله مطر بن حاذه الكتبي، و«شقراء» لسالم حمد بالركاض العامري، و«القدرة» لأحمد غانم بن علي المنصوري، و«كفو» لمبارك عوض بالكيلة العامري، و«سيوف» لعامر عبدالله بن محيروم المحرمي، و«الواعي» لسالم بالرملي بن محمد العامري، و«مسراح» لعيد راشد بن سعيد المنصوري.