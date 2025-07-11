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الرياضة

بيل يطمح إلى قيادة نادي كارديف بـ «الوصاية والنوايا الحسنة»

بيل يطمح إلى قيادة نادي كارديف بـ «الوصاية والنوايا الحسنة»
11 يوليو 2025 14:51


لندن (د ب أ)
كشف النجم الويلزي المعتزل جاريث بيل أن المجموعة الاستثمارية التي يعمل معها قدمت عرضاً جديداً للاستحواذ الكامل على نادي كارديف لكرة القدم. ويعتقد بيل، نجم منتخب ويلز وفريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق 35 عاماً، أنه الشخص المناسب لقيادة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج وان) للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي حديثه لبرنامج «فرونت أوفيس سبورتس توداي»، قال بيل: «لدينا عرض جديد تماماً مطروح على الطاولة، وتم تقديمه مؤخراً». وأضاف: «نعتقد أنه عرض رائع. نحن سعداء للغاية. نرى أنه عادل جداً، إن لم يكن أكثر من عادل، ونأمل أن يأخذه الملاك الحاليون على محمل الجد».
وأوضح: «نود أن يقبلوا العرض حتى نتمكن من السيطرة الكاملة على النادي، والمضي قدماً فيما نطمح إليه، ونجعل كارديف النادي الذي نعرف إمكاناته». وكان مصدراً مقرباً من قائد منتخب ويلز السابق صرح لـ «(بي أيه ميديا» البريطانية الشهر الماضي أن بيل لن يرضى بأن يكون لاعباً ثانوياً في أي صفقة استحواذ. ولدى سؤاله عن الدور الذي قد يلعبه بيل، قال المصدر: «إنه دور مهم للغاية. لن يكون لاعباً ثانوياً. إنه رجل حقق نجاحاً باهراً، ولا يحتاج إلى وضع اسمه على أي فريق لمجرد ذلك».
ومن المرجح أن يضم تحالف اللاعب المعتزل مجموعة من المستثمرين البريطانيين والأميركيين، ومع ذلك، يعتقد أن فريق بيل يقر بأن قرار البيع في النهاية يعود إلى فينسنت تان، مالك نادي كارديف. وقال المصدر المقرب من بيل: «إذا كان تان مستعداً لبيع النادي، لا يوجد شخص أفضل من جاريث فيما يتعلق الوصاية والنوايا الحسنة تجاه كارديف».

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