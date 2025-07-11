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الرياضة

ليفربول يؤبن جوتا وسيلفا في مباراة بريستون الودية

ليفربول يؤبن جوتا وسيلفا في مباراة بريستون الودية
11 يوليو 2025 15:50


لندن (د ب أ)
أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عزمه تأبين نجمه البرتغالي الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، خلال مباراة الفريق الودية ضد بريستون بعد غد الأحد، ضمن استعدادات النادي الأحمر للموسم الجديد.
وهذه هي المباراة الأولى لليفربول منذ وفاة جوتا، وشقيقه في حادث سيارة مروع بإسبانيا 3 يوليو الجاري. وسوف يتم ترديد أغنية «لن تسير وحدك أبداً» قبل انطلاق اللقاء، وسيضع فريق بريستون إكليلاً من الزهور بجانب جماهير الفريق الضيف، وفقاً لما ذكره ليفربول.
وبعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة حداد، مع عرض كلمات التأبين الرقمية على شاشة الملعب الكبيرة، ولوحات (إل إي دي) بجانب الملعب، وكشف ليفربول أن لاعبي الفريقين سيرتدون شارات سوداء في المباراة، كما سيتضمن برنامج ما قبل اللقاء أيضاً كلمات تأبين مكتوبة لجوتا وسيلفا.

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