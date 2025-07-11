السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر

منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر
11 يوليو 2025 16:30

 
علي معالي (أبوظبي)
يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره يوم غد السبت في بطولة وليام جونز الدولية بلقاء نظيره القطري، في النسخة رقم 44 من هذه البطولة العريقة، التي تُعد أقدم البطولات الودية في آسيا، وتُقام سنوياً منذ 1977، وتحمل اسم أحد مؤسسي الاتحاد الدولي لكرة السلة «ويليام جونز»، وتجمع نخبة من المنتخبات والفرق القارية والعالمية.
ويشارك في البطولة منتخبات قطر، أستراليا، الصين تايبيه بمنتخبين (أ وب)، البحرين، اليابان، ماليزيا، وفريق سترونج جروب الفلبيني، وتستمر المنافسات حتى يوم 20 من الشهر الجاري، ويلعب منتخبنا خلالها 8 مباريات في 9 أيام فقط.
يبحث الدكتور منير بن الحبيب مدرب المنتخب وجهازه المعاون عن تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة، التي تأتي للمرة الثالثة على التوالي، وتعتبر مباراته الافتتاحية مناسبة خاصة أن المنتخب القطري يشارك في هذه البطولة بالمنتخب الثاني، نظراً لاستعدادات المنتخب الأول للمشاركة في كأس آسيا، وهذه البطولة تعتبر أفضل إعداد لمنتخبنا الوطني قبل المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 يوليو الحالي حتى 3 أغسطس المقبل.
تضم قائمة المنتخب في هذه البطولة 15 لاعباً وهم: خليفة خليل، خالد خليفة، ديماركو، عمر العامري، إحسان بوي، مامادو محمد، حسن عبدالله، حمد عاشور، فيصل محمد، حمد حيدر، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة، سيف حامد الرشيدى، وأحمد عبداللطيف، وقيس عمر.

أخبار ذات صلة
بوكر.. «الصفقة القياسية» في «السلة الأميركية»!
«دبي للسلة» يتعاقد مع ماكينلي رايت
كرة السلة
منتخب السلة
اتحاد السلة
كأس اتحاد السلة
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©