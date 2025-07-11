منتخب السلة يبدأ مشوار دولية «وليام جونز» بلقاء قطر



علي معالي (أبوظبي)

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره يوم غد السبت في بطولة وليام جونز الدولية بلقاء نظيره القطري، في النسخة رقم 44 من هذه البطولة العريقة، التي تُعد أقدم البطولات الودية في آسيا، وتُقام سنوياً منذ 1977، وتحمل اسم أحد مؤسسي الاتحاد الدولي لكرة السلة «ويليام جونز»، وتجمع نخبة من المنتخبات والفرق القارية والعالمية.

ويشارك في البطولة منتخبات قطر، أستراليا، الصين تايبيه بمنتخبين (أ وب)، البحرين، اليابان، ماليزيا، وفريق سترونج جروب الفلبيني، وتستمر المنافسات حتى يوم 20 من الشهر الجاري، ويلعب منتخبنا خلالها 8 مباريات في 9 أيام فقط.

يبحث الدكتور منير بن الحبيب مدرب المنتخب وجهازه المعاون عن تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة، التي تأتي للمرة الثالثة على التوالي، وتعتبر مباراته الافتتاحية مناسبة خاصة أن المنتخب القطري يشارك في هذه البطولة بالمنتخب الثاني، نظراً لاستعدادات المنتخب الأول للمشاركة في كأس آسيا، وهذه البطولة تعتبر أفضل إعداد لمنتخبنا الوطني قبل المشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 يوليو الحالي حتى 3 أغسطس المقبل.

تضم قائمة المنتخب في هذه البطولة 15 لاعباً وهم: خليفة خليل، خالد خليفة، ديماركو، عمر العامري، إحسان بوي، مامادو محمد، حسن عبدالله، حمد عاشور، فيصل محمد، حمد حيدر، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة، سيف حامد الرشيدى، وأحمد عبداللطيف، وقيس عمر.