45 خيلاً عربية تخوض «تحدي الأقوياء» على «مضمار لاتست»

عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار ضاحية لاتست باسين اركاشون الفرنسي لسباق الخيل، يوم السبت، 5 سباقات تحمل أسماء فحول شهيرة تقيم بمزرعة الوثبة لتحسين أنسال الخيول العربية الأصيلة، بما في ذلك 4 سباقات مصنفة متضمنة بطولة للفئة الأولى، و3 سباقات للفئة الثالثة، على جوائز «دريان، أريم، مهاب، منجز، وكريتريوم الوثبة»، ويتوقع أن تكون السباقات التي تشارك فيها 45 خيلاً على جوائز قدرها 145 ألف يورو، حدثاً رفيع المستوى.

والحدث الأبرز لهذا اليوم هو سباق بري دريان كوب دو سود دو بور سانج للخيول العربية الأصيلة للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه 25 ألف يورو، ويشهد مشاركة 6 خيول بعمر أربع سنوات فما فوق يتقدمها «مراد» ممثل ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وحقق «مراد»، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت 4 انتصارات في سباقات الفئة الأولى «ديربي قطر للخيول العربية»، والفئة الثانية، والثالثة، ويقود ابن «ثاقف» الفارس الفرنسي ماكسيم جيون.

وهناك الجواد «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، الفائز ثلاث مرات بسباقات الفئة الأولى، وفي الفئة الثالثة، في مضامير أبوظبي، والسعودية.

كما يشهد سباق السبت حدثاً بارزاً آخراً مخصصاً للمهرات بعمر ثلاث سنوات فقط، على لقب بري مهاب للفئة الثالث لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 25 ألف يورو، وتشارك فيه 9 مهرات أبرزها «صبا» لياس لإدارة السباقات بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة ماكسيم جيون، وحققت ابنة «آي جي إس ثيرب» الفوز بسباق بري فيدورا، إلى جانب «فان إن إف» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة كريستيان ديمورو.

والسباق الثالث هو بري أريم لمسافة 1900 متر، بمشاركة 10 مهرات، وأمهار بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على إجمالي الجوائز المالية 20 ألف يورو، ويمثل خيول الإمارات المهر «عميد» لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ماكسيم جيون، و«الياه» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جاري سانشيز.

والسباق الرابع يحمل اسم بري كريتريوم الوثبة لمسافة 1900 متر للفئة الأولى، والبالغ إجمالي جوائزه 50 ألف يورو، وتشارك فيه 11 مهرة وفرساً بعمر أربع سنوات فما فوق، أبرزها «نور الموري»، و«نورما الموري» للشقب ريسنج، و«جنيفا» لعبد الله فهد العطية.

ويختتم الحفل بالسباق الخامس لمسافة 1900 متر للفئة الثالثة، بمشاركة 9 أمهار بعمر ثلاث سنوات تتنافس على لقب بري منجز، والبالغ إجمالي جوائزه 25 ألف يورو، أبرزها «الحارث» للوسمية للسباقات.

الجدير بالذكر أن مزرعة الوثبة للفحول هي لتسويق وتربية الخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً، وتهدف في المقام الأول إلى تعميم ونشر وتربية الخيول العربية الأصيلة، من خلال الخدمات التي تقدمها للمربين المحليين والدوليين، من خلال الفحول ذات الأنسال النادرة المقيمة في المزرعة ومركز الوثبة.