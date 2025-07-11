نجوم جودلفين يشاركون في «مهرجان جولاي» بـ«نيوماركت»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض نجوم جودلفين مجموعة من سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في مهرجان جولاي، السبت، بمضمار نيوماركت العريق، حيث يتصدر نجم الميل «نوتابل سبيتش» قائمة المنافسين في اليوم الثالث عندما يخوض تحدياً جديداً في سباق جولاي كب (فئة1) لمسافة ستة فيرلونج في نيوماركت، إلى جانب كل من «سيمبول أوف أونر» و«سباي شيف».

واقتصرت مشاركات «نوتابل سبيتش» حتى الآن على سباقات الميل، حيث خاض 10 مشاركات كلها على هذه المسافة، وحقق فيها فوزين مثيرين، متقدماً من الصفوف الخلفية في 2000 جينيز «فئة1»، وساسكس ستيكس «فئة1» العام الماضي.

وعقب حلوله رابعاً في ظهوره الأول هذا الموسم في لوكنج ستيكس «فئة1» في نيوبري، واجه ابن «دباوي» صعوبات أثناء السباق ليحل رابعاً مرة أخرى في كوين آن ستيكس «فئة1» في مهرجان رويال آسكوت.

ويسعى «نوتابل سبيتش» لمضاهاة إنجاز «تيتراتِيما»، آخر حصان فاز بكلا سباقي 2000 جينيز في 1920 وجولاي كب في 1921.

أما رفيقه في الإسطبل «سيمبول أوف أونر»، فقد فاز هذا العام بأربعة سباقات جميعها على مسافة ستة فيرلونج، وخسر فقط عند زيادة المسافة إلى سبعة فيرلونج في سباق كينج شارلز الثاني ستيكس «ليستد» على مضمار راولي مايل في نيوماركت.

وبعد تحقيق انتصارين في ميدان مطلع هذا العام، فاز ابن الثلاث سنوات بلقب كارنارفون ستيكس «ليستد» في نيوبري، وأتبعه بفوز في سباق ساندي لين ستيكس «فئة2» في هايدوك بارك بعد أسبوع واحد فقط.

ويسعى «سابا ديزرت» لتكرار إنجاز والده «دباوي» بالفوز في سوبرلاتيف ستيكس «فئة2»، وهو السباق الذي سبق للمدرب شارلي أبلبي الفوز به مع «نيتف تريل» بطل أوروبا للخيول الناشئة، إضافة إلى «ماستر أوف ذا سيز» و«كورتو» الفائزين لاحقاً بسباقات «فئة1».

وينحدر «سابا ديزرت» من أم غير شقيقة للبطل «ابن خلدون» الفائز في فيوتشرتي تروفي «فئة1»، وأظهر إمكاناته عند ظهوره الأول، بفوز سهل في سباق للمبتدئة على مسافة سبعة فيرلونج في مضمار سانداون بارك.

وهناك «وايلد ديزرت» ابن «تو دارن هوت» الذي فاز بفارق خمسة أطوال في مشاركته الأولى في هايدوك بارك، وأظهر خبرة بالمضمار والمسافة، بعد أن خسر بفارق ضئيل خلف رفيقه في الإسطبل «باسيفيك أفينيو».