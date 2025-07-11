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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» و«خورفكان للمعاقين» في نهائي «سلة الكراسي المتحركة»

«دبي لأصحاب الهمم» و«خورفكان للمعاقين» في نهائي «سلة الكراسي المتحركة»
11 يوليو 2025 18:30

 
دبي (وام)

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تختتم يوم السبت، منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، بإقامة المباراة النهائية بين نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين، على صالة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.
ويسبق النهائي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، الذي يجمع بين ناديي الثقة للمعاقين، والعين لأصحاب الهمم.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن الأندية الأربعة قدمت موسماً متميزاً، وأظهرت مستويات فنية عالية، في سعيها للمنافسة على لقب الدوري، الذي يُحسم اليوم.
وكان نادي دبي لأصحاب الهمم تأهل إلى النهائي بعد فوزه على نادي الثقة للمعاقين في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجتي 58-30 و65-31، فيما بلغ خورفكان النهائي بفوزه على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجتي 66-28 و60-45.
ومن المقرر أن يُختتم موسم دوري السلة الأسبوع المقبل، بإقامة الأدوار الإقصائية والنهائية لمسابقة كرة السلة 3×3.

الإمارات
دبي
اللجنة البارالمبية الإماراتية
نادي دبي لأصحاب الهمم
نادي خورفكان
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