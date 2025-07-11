أرسنال يقترب من «الصفقة الرابعة»



لندن (د ب أ)



اقترب نوني مادويكي، مهاجم تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، من الانتقال إلى أرسنال مقابل 50 مليون جنيه إسترليني «68 مليون دولار»، حيث يصبح رابع صفقة لميكيل أرتيتا هذا الصيف.

ويتوقع أن يشكل الدولي الإنجليزي مادويكي منافسة لكل من بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في الأطراف لفريق أرسنال.

ووجهت جماهير أرسنال انتقادات للصفقة المقترحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع تشيلسي بشأن قيمة الصفقة، والتي قد تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات المتعلقة بالأداء، في حين يبدي اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً رغبة قوية في إتمام الانتقال.

مادويكي، الذي انتقل إلى تشيلسي قادماً من أيندهوفن في عام 2023، سيلتحق بكل من لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا، الذي انضم هو الآخر من تشيلسي، إضافة إلى كريستيان نورجارد، في الانتقال إلى أرسنال هذا الصيف.

وسجل مادويكي 11 هدفا لتشيلسي في كافة المسابقات في الموسم الماضي، وتم مكافأته بالحصول على مشاركته الدولية الأولى تحت قيادة المدرب المؤقت للمنتخب الإنجليزي لي كارسلي، وخليفته توماس توخيل.

ولم ينه أرسنال تواجده في سوق الانتقالات بحثاً عن مهاجم جديد، ويعتقد أن فيكتور جيوكيريس يتصدر قائمة اهتمامات الفريق.