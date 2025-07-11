السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فريتز يقدم زجاجة مياه إلى مشجع في ويمبلدون

فريتز يقدم زجاجة مياه إلى مشجع في ويمبلدون
11 يوليو 2025 18:58

لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
سينر يصعق ديوكوفيتش في ويمبلدون
ألكاراز يعبر إلى نهائي ويمبلدون


توقف اللعب مرتين في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس بين الإسباني كارلوس ألكاراز والأميركي تايلور فريتز، بسبب شعور اثنين من المشجعين بالإعياء نتيجة الحرارة المرتفعة.
ووصلت درجة الحرارة إلى 6. 89 فهرنهايت (32 درجة مئوية) في الملعب الرئيسي، عندما توقفت المباراة في المرتين، خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية. وحدثت نفس التوقفات في مباراة الدور نصف النهائي في منافسات السيدات.
وأمسك فريتز بزجاجة مياه من المبرد الخاص به، وطلب من أحد الأولاد المسؤولين عن جمع الكرات أن يعطيها للمشجع الذي شعر بالإعياء، خلال التوقف الأول.
وخلال التوقف الثاني، الذي استمر لعدة دقائق، تبادل ألكاراز وفريتز الحديث لفترة وجيزة عند الشبكة، وقد تلقى المشجعان الرعاية الطبية اللازمة.

 

 

 

التنس
إنجلترا
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
كارلوس ألكاراز
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©