فريتز يقدم زجاجة مياه إلى مشجع في ويمبلدون

لندن (أ ب)



توقف اللعب مرتين في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس بين الإسباني كارلوس ألكاراز والأميركي تايلور فريتز، بسبب شعور اثنين من المشجعين بالإعياء نتيجة الحرارة المرتفعة.

ووصلت درجة الحرارة إلى 6. 89 فهرنهايت (32 درجة مئوية) في الملعب الرئيسي، عندما توقفت المباراة في المرتين، خلال الشوط الثامن من المجموعة الثانية. وحدثت نفس التوقفات في مباراة الدور نصف النهائي في منافسات السيدات.

وأمسك فريتز بزجاجة مياه من المبرد الخاص به، وطلب من أحد الأولاد المسؤولين عن جمع الكرات أن يعطيها للمشجع الذي شعر بالإعياء، خلال التوقف الأول.

وخلال التوقف الثاني، الذي استمر لعدة دقائق، تبادل ألكاراز وفريتز الحديث لفترة وجيزة عند الشبكة، وقد تلقى المشجعان الرعاية الطبية اللازمة.