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الرياضة

بوجاتشار يستعيد الصدارة في «طواف فرنسا»

بوجاتشار يستعيد الصدارة في «طواف فرنسا»
11 يوليو 2025 19:15

 
مراد المصري (أبوظبي)


استعاد السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق «الإمارات -إكس آر جي» للدراجات الهوائية، صدارة الترتيب العام في «النسخة 112» من سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، بعدما تفوق على الدنماركي يوناس فينجارد «فيسما-ليس آبايك»، ليفوز بالمرحلة السابعة أمس، ويتقلد «القميص الأصفر» مجدداً.
وحقق بوجاتشار، الفائز بالسباق ثلاث مرات، انتصاره الثاني في نسخة العام الحالي بنهاية المرحلة امتدت لمسافة 197 من سان مالو إلى جرليدان، بعدما تفوق على فينجارد قرب النهاية، فيما حل البريطاني أوسكار أونلي في المركز الثالث.
وأنهى بوجاتشار المرحلة السابعة بزمن 4:05:39 ساعة، ليصبح إجمالي توقيته الزمني في النسخة الحالية 25:58:04 ساعة.
كما استعاد بوجاتشار «القميص الأخضر» لمتصدر الترتيب على صعيد النقاط، وذلك بإجمالي 156 نقطة.
وبدأ ماتيو فان دير بويل متسابق فريق ألبيسين ديكونينك الجولة السابعة، في صدارة الترتيب العام، بفارق ثانية واحدة أمام بوجاتشر، لكنه أنهى المرحلة في المركز 22، وتراجع إلى المركز الخامس في الترتيب العام، بينما حل البلجيكي ريمكو إيفانبول في المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق 54 ثانية عن بوجاتشار.

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ترتيب المرحلة 
السلوفيني تادي بوجاتشار 4 ساعات و05:39 دقيقة
الدنماركي يوناس فينجارد بالتساوي
البريطاني أوسكار أونلي بفارق ثانيتين
النمساوي فيليكس جال بفارق ثانيتين
الأميركي ماتيو يورجنسون بفارق ثانيتين


الترتيب العام
السلوفيني تادي بوجاتشار 25:58:04 ساعة
البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 54 ثانية
الفرنسي كيفان فوكلان بفارق 1:11 دقيقة
الدنماركي يوناس فينجارد بفارق 1:17 دقيقة
الهولندي ماثيو فان در بويل بفارق 1:29 دقيقة

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
طواف فرنسا
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