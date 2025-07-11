باريديس يعود إلى نادي «النشأة»!



روما (أ ف ب)



عاد لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى فريق بدايته الكروية بوكا جونيورز، بعد إنهاء مشواره مع روما الإيطالي، وذلك وفق ما أعلن الناديان.

وأفاد روما بأنه تخلى عن حقوق عقد اللاعب نهائياً لبوكا جونيورز، مضيفاً في بيان مقتضب «دافع لاعب الوسط الأرجنتيني عن قميص (جالوروسو) لأربعة مواسم على مرحلتين، شارك خلالها في 135 مباراة وسجل 13 هدفاً نتمنى لك التوفيق يا لياندرو!».

ووقع ابن الـ31 عاماً عقداً مع فريقه الجديد القديم لثلاثة أعوام، ليعود إلى حيث بدأ كل شيء، إلى النادي الذي نشأ فيه كروياً ودافع عن ألوان فريقه الأول بين 2010 و2014، قبل أن يبدأ ترحاله الأوروبي، بدءاً من إيطاليا حيث لعب مع كييفو ثم روما ومن بعده إمبولي على سبيل الإعارة.

غادر إلى روسيا في 2017 للدفاع عن ألوان زينيت سان بطرسبورج، قبل أن ينضم لباريس سان جرمان الفرنسي عام 2019 في مرور تخلله اللعب ليوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة موسم 2022-2023، قبل الانتقال نهائياً إلى روما في تجربته الثانية مع نادي العاصمة الإيطالية.

وخلال تقديمه الرسمي لاعباً جديداً-قديماً في بوكا، قال الفائز بمونديال 2022 مع المنتخب الأرجنتيني «إنه لأمر مذهل، أردت دائما العودة (إلى بوكا)، وأنا في حالة بدنية جيدة، في سن أشعر فيه أني في وضع جيد بدنياً، لقد نضجت كثيراً، وآمل أن أكون جاهزا قريبا للمساعدة».

وتوجه إلى باريديس رئيس بوكا زميله السابق خوان رومان ريكيلمي قائلاً «لقد عاد إلى وطنه، استمتع بذلك كل يوم».