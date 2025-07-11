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الرياضة

قائد ليفربول يعود إلى «البريميرليج»!

قائد ليفربول يعود إلى «البريميرليج»!
11 يوليو 2025 19:58

 
لندن (د ب أ)

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يستعد لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون للانضمام إلى برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، بعد رحيله عن أياكس أمستردام الهولندي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
ويعود هندرسون «35 عاماً» إلى إنجلترا بعد موافقته على فسخ عقده مع النادي الهولندي مبكراً، والذي كان لا يزال يتبقى له عام.
ويعتقد أن هندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي السابق، توصل لاتفاق على عقد لمدة عامين، ومن المقرر أن يعزز خط وسط برينتفورد بعد رحيل القائد كريستيان نورجارد إلى أرسنال.
ورحل هندرسون عن ليفربول في عام 2023، بعد أن تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال 12 عاماً قضاها في ملعب (أنفيلد).
ورغم ذلك، لم يدم بقاؤه بنادي الاتفاق السعودي طويلاً، حيث عاد للملاعب الأوروبية مع أياكس في يناير من العام الماضي، حسبما «بي أيه ميديا».
ورغم غيابه عن قائمة منتخب إنجلترا، التي شاركت في النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، أعاد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الجديد، هندرسون إلى تشكيلة الفريق في إطار خططه لكأس العالم القادمة عام 2026 .
ويواصل برينتفورد إعادة بناء صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة المدرب الجديد كيث أندروز، بعد رحيل توماس فرانك لتدريب توتنهام.
وتعاقد الفريق الملقب بـ«النحل» بالفعل مع حارس المرمى كاويمين كيليهر من ليفربول ولاعب الوسط أنتوني ميلامبو «20 عاماً»، من فينورد روتردام الهولندي، بينما تم تحويل إعارة مايكل كايودي، لاعب فيورنتينا الإيطالي، إلى صفقة دائمة.
وفي المقابل، لا يزال الجناح الكاميروني برايان مبيومو، لاعب برينتفورد، هدفا لمانشستر يونايتد، الذي قدم عرضاً الشهر الماضي للحصول على خدماته بقيمة تصل إلى 5. 62 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار).

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
جوردان هندرسون
أياكس
الاتفاق السعودي
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