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الرياضة

«الملكية» تنقل كريستال بالاس إلى «دوري المؤتمر»!

«الملكية» تنقل كريستال بالاس إلى «دوري المؤتمر»!
11 يوليو 2025 20:16

 
لندن (رويترز)

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن كريستال بالاس الإنجليزي سيشارك في دوري المؤتمر، المستوى الثالث من المسابقات القارية للأندية، بسبب تعدد الملكية، بينما سيسمح لأولمبيك ليون الفرنسي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.
وتملك مجموعة إيجل لكرة القدم حصة أغلبية في نادي ليون، في حين يملك رئيسها جون تكستور أيضا حصة أغلبية في بالاس.
وكان كريستال بالاس قد تأهل إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما وصل ليون إلى البطولة بعدما احتل المركز السادس في الدوري الفرنسي.
وألغي قرار بهبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب أوضاعه المالية السيئة يوم الأربعاء، وهو القرار الذي كانت هيئة الرقابة المالية على الأندية باليويفا تنتظره قبل إصدار قرار بشأن تعدد الملكية.
وقال اليويفا في بيان «بناء على ذلك، قامت الغرفة الأولى بهيئة الرقابة المالية على الأندية بتقييم الوثائق التي قدمها أولمبيك ليون وكريستال بالاس وخلصت إلى أن الناديين خالفا، اعتباراً من 1 مارس 2025، معايير تعدد الملكية»، ولا يزال بإمكان بالاس استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
كريستال بالاس
ليون
يوروبا ليج
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي
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