لجنة انتخابات اتحاد الدراجات تعتمد الإجراءات الإدارية والطعون

أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للدراجات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، وضع الترتيبات الإدارية والفنية لانعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة الجديدة 2025 - 2028، عند الساعة الحادية عشرة يوم غد في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الشامسي أن إجراءات الجمعية العمومية تتضمن غداً التأكد من اكتمال النصاب بوجود ثلثي الأعضاء، ومن ثمّ انطلاق العملية الانتخابية ابتداء بالرئيس والعضو النسائي، وأعضاء مجلس الإدارة، بينما يمكن إعادة الإجراءات الانتخابية لكل فئة في حالة تساوي عضوين أو أكثر بعدد الأصوات، ومن ثم الإعلان عن المجلس المنتخب.

وأوضح الشامسي أنه سيتم فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات أمام اللجنة المختصة من 14 إلى 16 يوليو الجاري، وستصدر قراراتها بتاريخ 23 يوليو، واعتماد نتائج الانتخابات النهائية، بتاريخ 24 يوليو.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات خاطبت الأندية الأعضاء رسمياً بالترشيحات المقررة للمجلس الجديد بعد إعلان تشكيلها، وصولاً إلى دراسة ملفات المرشحين، ومن ثمّ مخاطبة وزارة الرياضة للموافقة عليهم، واستكمال بقية الإجراءات الإدارية الأخرى، حتى الموافقة النهائية على الأسماء المرشحة كافة.

يذكر أن القائمة المرشحة تضم منصور جمعة بوعصيبة، مرشح شباب الأهلي، على مقعد رئيس مجلس الإدارة، ولا يوجد مرشح آخر على المنصب، ومرشحة واحدة عن المقعد النسائي، وهي خلود جمعة راشد الظاهري «نادي أبوظبي»، بالإضافة للمرشحين لعضوية المجلس وهم الدكتور ياسر الدوخي «نادي الشارقة»، ويوسف محمد ميرزا الحمادي «نادي أبوظبي»، ومبارك محمد أحمد بوعصيبة «نادي العربي»، وحمد محمد إبراهيم «نادي الرمس»، وعمر محمد أحمد النقبي «نادي خورفكان»، ويحيى مطر راشد المهيري «نادي النصر».