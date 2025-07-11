منتخب الشراع يحصد 5 ميداليات في «دولية المغرب»



علي معالي (أبوظبي)



حقق منتخب الشراع الحديث إنجازاً جديداً على الساحة الدولية، بإحرازه 5 ميداليات «3 ذهبيات وفضيتان» خلال مشاركته في بطولة داليا الدولية بالمغرب، التي نظّمتها جمعية داليا للرياضات البحرية.

تُوج عادل خالد بالميدالية الذهبية في الترتيب العام لفئة «إلكا 6»، بينما حصدت ضحى البشر ذهبية الفئة نفسها عن فئة الإناث، وفي فئة «إلكا 4»، تألّقت مروى الحمادي بحصد الميدالية الذهبية، وجاءت الفضيتان عن طريق محمد العويس في الترتيب العام لفئة «إلكا 4»، واليازية الحمادي في الفئة نفسها عن فئة الإناث.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، المنتخب الوطني على تألقه، مشيداً بجهود الجهازين الإداري والفني في دعم رياضة الشراع والحفاظ على حضورها القوي في المحافل الدولية.