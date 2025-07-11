6 دول أوروبية تستضيف معسكرات أندية دوري أدنوك للمحترفين

معتز الشامي (أبوظبي)

استقرت أندية دوري المحترفين الـ 14 على 6 وجهات مختلفة في القارة العجوز، لخوض معسكراتها الخارجية، وأداء تجارب ودية للوصول للفورمة الفنية قبل العودة مجدداً قبل منتصف أغسطس المقبل، لبداية الموسم رسمياً بمواجهة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وتستعد أندية الموسم الجديد بشكل مكثف، خاصة أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل القوة الفنية التي بات يتمتع بها شباب الأهلي «بطل الرباعية» عن الموسم الماضي، بالإضافة لوجود رغبة قوية من أندية العين، الوصل، الشارقة، الوحدة، الجزيرة، والنصر، في العودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية، والقتال حتى الرمق الأخير على مقعد مؤهل لبطولات دوري أبطال آسيا.

واختار الوصل هولندا لإقامة معسكره، ليصبح الفريق الإماراتي الوحيد الذي اختار تلك الدولة لمعسكره، بينما كانت باقي الوجهات الـ 6 للأندية الأخرى كالتالي، النمسا، سلوفينيا، صربيا، إسبانيا، وألمانيا.

واستقر الوحدة والنصر في ألمانيا، بينما فضلت أندية عجمان والبطائح وبني ياس دولة صربيا، ودخلت أندية شباب الأهلي والشارقة وخورفكان، معسكراً في النمسا، واختارت أندية دبا والظفرة وكلباء دولة سلوفينيا، بينما سيكون الجزيرة في إسبانيا.

أما العين، فاختار أن يبدأ معسكر الخارجي للموسم الثاني توالياً في المغرب، حيث سيلتقي أحد الفرق في ختام المعسكر الذي يدخله أواخر يوليو الجاري لمدة 10 أيام يختتمها بمباراة ودية، قبل أن يتوجه 30 يوليو الجاري إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة غرناطة الودية الودلية، ويخوض في إسبانيا 3 تجارب ودية قوية قبل العودة إلى الدولة في 10 أغسطس المقبل.

وبات من الملاحظ أن دول وسط وشرق أوروبا هي المفضلة لأنديتنا، لاسيما سلوفينيا وصربيا، بالإضافة إلى النمسا، حيث كررت أكثر من 7 أندية أماكن معسكراتها للموسم الثاني على التوالي، لاسيما الشارقة وشباب الأهلي وكلباء وعجمان والنصر والوحدة.