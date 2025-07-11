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الرياضة

الفجيرة تستضيف اجتماع حكام «دولي الشطرنج»

مهدي عبدالرحيم
12 يوليو 2025 00:59

أبوظبي (وام)

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تستضيف إمارة الفجيرة اجتماع لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج أغسطس المقبل، بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية، ويستعرض الاجتماع الدورات التطويرية المقررة للموسم القادم، والترشيحات الخاصة للأطقم التحكيمية في بطولات العالم المقبلة، وقوانين اللعبة وتعديلاتها، وقواعد المسابقات، والعقوبات المفروضة على الحكام المخالفين إن وجدت، واحتساب الألقاب والرخصة الدولية.
وأكد مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، مستشار الاتحاد الدولي، أن منظومة التحكيم في الاتحاد الدولي، محطة محورية في تطور اللعبة، ونموها الكبير عالمياً، بما يتماشى مع الاستراتيجية الدولية.

الفجيرة
الاتحاد الدولي للشطرنج
الشطرنج
مهدي عبدالرحيم
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