سينر يصعق ديوكوفيتش في ويمبلدون



لندن (رويترز)



فاز يانيك سينر المصنف الأول 6-3 و6-3 و6-4 على نوفاك ديوكوفيتش بقبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ليغيب اللاعب الصربي عن النهائي في نادي عموم إنجلترا للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وبهذا يثأر اللاعب الإيطالي لخسارة مباراتيه السابقتين أمام ديوكوفيتش، الفائز باللقب سبع مرات، في ويمبلدون، ويتأهل لنهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى.

ويلعب سينر (23 عاماً) في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز في تكرار لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة التي خسرها الإيطالي بعد صراع دام أكثر من خمس ساعات. وأصبح سينر ثالث إيطالي يصل للنهائي.

وقال سينر، الذي يسعى لأن يصبح أول إيطالي يفوز بمنافسات فردي الرجال في ويمبلدون، في مقابلة على جانب الملعب «لا أعرف ما ينتظرني، لقد شاهدت النهائي الأخير ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث، يشرفني اللعب أمام كارلوس، فكلانا يدفع الآخر لبذل قصارى جهده، آمل أن تكون مباراة جيدة مثل المباراة السابقة، ربما لا تكون أفضل، لا أعتقد أن ذلك ممكن».

ولم يخسر ديوكوفيتش، الذي يسعى لمعادلة الرقم القياسي للسويسري المعتزل روجر فيدرر في عدد ألقاب بطولة ويمبلدون بثمانية ألقاب، في الدور قبل النهائي منذ هزيمته أمام فيدرر في 2012.

ولم يظهر ديوكوفيتش (38 عاماً) بأدائه المعهود في أول مجموعتين إذ خسر سينر ست نقاط فقط على الإرسال.

وفي المجموعة الثالثة، تقدم ديوكوفيتش 3-صفر لكن سينر سرعان ما قضى على أي أمل في العودة في مهده.

وبدا أن ديوكوفيتش يعاني بدنيا في المراحل الأخيرة واحتاج إلى العلاج، وحسم سينر المباراة التي استمرت أقل من ساعتين.

وحيا سينر منافسه الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أثناء مغادرته الملعب الرئيسي وسط تشجيع جماهيري كبير في ظل تساؤلات ما إذا كان ديوكوفيتش سيعود للمنافسة في نادي عموم إنجلترا.