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الرياضة

ليفربول يسحب «القميص 20»

ليفربول يسحب «القميص 20»
12 يوليو 2025 08:22

ليفربول (أ ف ب)

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قرر نادي ليفربول سحب القميص رقم 20 الذي كان يرتديه لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا تكريماً له بعد مصرعه وشقيقه الأصغر اندريه سيلفا في حادث سير مروع هذا الشهر.
وأعلن ليفربول عن خطوته في بيان قال فيه «بعد التشاور مع زوجته، روتي، وعائلته، يمكن للنادي أن يعلن أن رقمه سيتم سحبه تكريماً لذكرى ديوجو على جميع المستويات، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية في ليفربول».
وقال مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لليفربول: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي ليفربول لكرة القدم التي يتم فيها منح مثل هذا التكريم لشخصية معينة».
وأضاف: «لذلك، يمكننا القول إن هذا التكريم هو فريد من نوعه لشخصية رائعة واستثنائية».
ويخوض «الريدز» مباراته الأولى منذ الحادثة المأسوية التي أودت بحياة النجم البرتغالي بمواجهة مضيفه بريستون من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد الأحد.
وسيعزف نشيد ليفربول «لن تسير وحدك أبداً» قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، وسيضع بريستون إكليلا من الزهور أمام جماهير الفريق الضيف.
بعد ذلك، سيتم الوقوف دقيقة صمت على أن تعرض بعدها صوراً ومقاطع فيديو تكريمية على شاشة الملعب الكبيرة وعلى لوحات الإعلانات بجانب الملعب، وسيرتدي لاعبو الفريقين شارات سوداء.
ووقع الحادث الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف ليل الأربعاء الماضي على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.
وانحرفت السيارة «عن المسار» قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني (جارديا سيفيل)، موضحة أن الراكبين، ديوجو وشقيقه الأصغر أندريه، وهو أيضاً لاعب كرة قدم محترف مع بينافييل في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، كانا لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.
وحضر المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت برفقة لاعبيه، بينهم القائد الهولندي فيرجيل فان دايك جو جوميز، والأوروجوياني داروين نونييز، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا مراسم الجنازة.

 

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