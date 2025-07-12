ديوكوفيتش: هذه الحقيقة تطاردني!

لندن (أ ف ب)



قال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إن حقيقة تقدمه في السن باتت تطارده أكثر من أي وقت مضى، ذلك عقب خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً في نصف نهائي بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.

ويغيب الصربي المتوج بلقب البطولة الإنجليزية سبع مرات سابقاً عن النهائي للمرة الأولى منذ عام 2017.

وأوضح ديوكوفيتش الفائز بـ 24 بطولة كبرى: «لم يكن شعوراً جيداً على أرض الملعب، لا أريد التحدث بالتفصيل عن إصابتي والشكوى من عدم قدرتي على تقديم أفضل ما لدي».

وأضاف: «أود أن أهنئ يانيك على أدائه الرائع، هذا كل شيء، لقد وصل إلى النهائي، لقد كان قوياً جداً».

وكان سبق لديوكوفيتش أن انسحب من مباراته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في بداية هذا العام بعد تعرضه لتمزق عضلي،

إلا أنه نفى أن يكون الحظ قد عانده.

وقال: «الأمر يتعلق بالعمر، وإرهاق الجسد، مع أنني أهتم به، إلا أن الواقع يُصيبني الآن، منذ عام ونصف العام الماضي، أكثر من أي وقت مضى، لأكون صادقاً».

وتابع: «يصعب عليّ تقبّل ذلك، لأنني أشعر أنه عندما أكون في كامل لياقتي البدنية، لا يزال بإمكاني تقديم أداء جيد في التنس، وقد أثبتُ ذلك هذا العام، ولكن أعتقد أن اللعب على أساس الأفضل من خمس مباريات، وخاصة هذا العام، كان مُرهقاً جداً لي بدنياً، كلما طالت مدة البطولة، ساءت حالتي، وصلتُ إلى المراحل النهائية، ووصلتُ إلى نصف نهائي جميع بطولات الجراند سلام هذا العام، لكن كان عليّ مواجهة سينر أو ألكاراز».

وكشف ديوكوفيتش أنه يخطط للعودة إلى ويمبلدون العام المقبل موضحاً: أعتقد أنه بغض النظر عن حقيقة أنني لم أفز ببطولة جراند سلام هذا العام أو العام الماضي، فإنني لا أزال أشعر بأنني أواصل تقديم أفضل مستوياتي في التنس في جراند سلام».