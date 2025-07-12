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الرياضة

أميركا تشاهد «الفورمولا-1» بـ 150 مليون دولار

أميركا تشاهد «الفورمولا-1» بـ 150 مليون دولار
12 يوليو 2025 10:05

 
واشنطن (رويترز)

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نقل موقع «بيزنس إنسايدر» عن مصدر مطلع أن شركة أبل قدمت عرضاً قيمته 150 مليون دولار سنوياً على الأقل للحصول على حقوق بث سباقات «الفورمولا-1» في الولايات المتحدة ابتداءً من 2026.
من ناحية أخرى، وعد هيلموت ماركو، مستشار رياضات المحركات في شركة «ريد بول»، بأن الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، لن يستسلم حتى نهاية الموسم، وذلك رغم الحسابات المعقدة التي يحتاجها سائق الفريق الهولندي ماكس فيرستابن للفوز باللقب، حتى بعد إقالة كريستيان هورنر مدير الفريق. وفي أول تلميح إلى طموح الفريق، بعد نهاية حقبة هورنر التي دامت 20 عاماً، وتعيين لوران ميكيس في المنصب ذاته، نفى ماركو أن يكون ذلك دليلاً على توجيه الفريق أنظاره نحو موسم 2026 .
وقال ماركو في تصريحات نشرها فريقه: «بالنسبة للوضع الحالي لا يزال هناك 12 سباقاً متبقياً، وسنواصل القتال من أجل الفوز بلقب السائقين، طالما كان ذلك ممكناً من الناحية الحسابية».
وجاءت تصريحات ماركو، بعدما بدا فيرستابن، صاحب المركز الثالث في ترتيب السائقين، بفارق 69 نقطة خلف المتصدر، متشائماً حول قدرته على الدفاع عن لقبه، فيما قال ماركو نفسه في تصريحات للتلفزيون النمساوي الشهر الماضي، إن الفريق قد يبعد نفسه عن حسابات اللقب في حال عدم حدوث أي تطور في الموقف.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
أميركا
ماكس فيرستابين
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