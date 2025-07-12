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الرياضة

ألكاراز يرفض «النهائي 330» في ويمبلدون!

ألكاراز يرفض «النهائي 330» في ويمبلدون!
12 يوليو 2025 10:08

لندن (د ب أ)

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قال نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، إنه يتوقع مباراة نهائية مثيرة أخرى، وذلك بعدما تأهل لمواجهة الإيطالي يانيك سينر في نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن ألكاراز، حامل اللقب مرتين، والذي يدافع عن لقبه، نجح في الفوز على الأميركي تايلور فريتز، ليصل إلى ثالث نهائي له على التوالي في البطولة، ليضرب موعداً مع المصنف الأول عالميا سينر في أول نهائي ويمبلدون يخوضه.
وكان نجما المنافسة في عالم التنس خلال العامين الماضيين، ألتقيا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» الشهر الماضي، حيث نجح ألكاراز في الفوز بصعوبة في مباراة دامت لخمس ساعات و29 دقيقة.
ويستضيف الملعب الرئيسي المباراة النهائية المكررة، حيث يسعى سينر «23 عاماً» إلى حصد أول لقب له في ويمبلدون، والثأر لخسارته في نهائي رولان جاروس.
وقال ألكاراز: «لازلت أفكر في تلك اللحظات في بعض الأوقات، كانت أفضل مباراة لعبتها حتى الآن».
وتابع ألكاراز: «لا أتمنى أن أبقى على أرض الملعب خمس ساعات ونصف مرة أخرى «330 دقيقة»، لكن إذا اضطررت لذلك سأفعل».
وأضاف: «لست متفاجئاً أنه دفعني إلى هذا الحد، أتوقع أن يكون الأمر نفسه يوم الأحد، وأن أكون مستعداً، سيكون يوماً رائعاً ونهائي كبير وأنا متحمس بشأن ذلك».

 

التنس
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
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