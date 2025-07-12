كلوب: لا أعرف كيف أتعامل مع هذه «الصدمة»!



راست (د ب أ)



قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، إنه لا يزال في حالة صدمة، بعد مرور أكثر من أسبوع على وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال.

وقال كلوب على هامش حفل أقيم مساء الجمعة: «بصراحة، لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الصدمة، لا أزال عاجزاً عن التعبير عن مشاعري».

وتوفي جوتا «28 عاماً يوم 3 يوليو، رفقة شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مروع، بعدما انحرفت السيارة لامبورجيني التي كان يستقلها الاثنان عن الطريق، واشتعلت فيها النيران، بعد انفجار أحد إطاراتها، وذلك أثناء الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في إسبانيا.

ولعب المهاجم البرتغالي الراحل تحت قيادة كلوب في ليفربول، وقبل وفاته بـ 11 يوما تزوج روت كاردوسو.

وقال كلوب: «أعرف عائلة جوتا، وأن نادي ليفربول سيبذل قصارى جهده لدعمها وتخفيف بعض الأعباء عليها».