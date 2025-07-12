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الرياضة

كريستال بالاس يشكو «اليويفا» إلى المحكمة الرياضية

كريستال بالاس يشكو «اليويفا» إلى المحكمة الرياضية
12 يوليو 2025 10:59

 
لندن (د ب أ)

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يعتزم نادي كريستال بالاس التقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد هبوطه إلى دوري المؤتمرات، لمخالفته لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.
وتأهل النادي الإنجليزي للدوري الأوروبي، بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في مايو الماضي، لكنه أضاع المهلة النهائية المحددة حتى الأول من مارس لإثبات أن أحد ملاكه جون تيكستور، الذي كان مالكاً أيضاً لنادي ليون الفرنسي، لا يملك أي نفوذ في أكثر من ناد واحد في نفس المسابقة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هيئة الرقابة المالية على الأندية، وهي تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قررت أحد الفريقين فقط يمكنه المشاركة في الدوري الأوروبي، واختارت ليون لتفوقه في الترتيب على النادي اللندني، وذلك بسبب مصالح تيكستور في الناديين.
ورد كريستال بالاس في بيان رسمي: «نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار (اليويفا» باستبعادنا من الدوري الأوروبي».
وأضاف: «يبدو واضحاً أننا لسنا جزءاً من ملكية متعددة، ولم نكن كذلك، ولا مجال لأي تضارب في المصالح مع انطلاق المسابقة، وذلك بعد بيع حصل (إيجل فوتبول) إلى وودي جونسون».
وتابع البيان: «سنواصل الضغط من أجل الفوز بقضيتنا والعمل مع (اليويفا» من أجل قرار عادل لنعود إلى مكاننا الصحيح في الدوري الأوروبي، وسندرس كل الخيارات الممكنة، ومنها التقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية».
ومن جانبه، وصف ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس قرار هبوط الفريق لدوري المؤتمر بأنه «ظلم فادح»، ويوم سيء في كرة القدم.
وصرح باريش عبر قناة سكاي سبورتس: «بالتأكيد نحن في حالة صدمة، وكذلك جماهيرنا، لا اعتقد أن هذا القرار يرضي أحداً، ولا يرضي كذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حرمان أندية مؤهلة للمشاركة بسبب تفاصيل فنية سخيفة».
وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، وسوف ينتقل كريستال بالاس إلى دوري المؤتمرات، ومن المتوقع أن يحل مكانه في الدوري الأوروبي، فريق نوتنجهام فورست، ولكن (اليويفا) لم يؤكد ذلك.
واضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل البت في القضية انتظاراً لنتيجة استئناف ليون ضد قرار هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية بهبوطه إلى الدرجة الثانية.
وتوصل ليون إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على استبعاده من المسابقات الأوروبية، في حال تأييد قرار الهبوط بالاستئناف، لكن النادي الفرنسي فاز بالاستئناف، وتم إلغاء هبوطه من الدوري الفرنسي الممتاز يوم الأربعاء الماضي.
وبعدها تضاءلت فرص مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي، علماً بأن تكستور وافق على بيع حصته في النادي الإنجليزي إلى وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس.
وأضاف باريش: «اعتمدنا موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على الصفقة، وسيتم إتمامها رسميا بحلول يوم الثلاثاء على الأكثر».
وأتم تصريحاته «هذا مؤكد 100%، و(اليويفا) يعرف أيضاً أن الصفقة محسومة، وبحلول موعد البطولة، لن يكون لجون تكستور أي علاقة بكريستال بالاس أو ليون».

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