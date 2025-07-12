إنزو فرنانديز: «أمر خطير» في «مونديال الأندية»



نيويورك (د ب أ)



اعترف إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، إن خوض مباريات في درجة حرارة مرتفعة ببطولة العالم للأندية أمراً خطيراً للغاية.

وقال اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، إنه شعر بالدوار خلال مباراة الدور قبل النهائي أمام فلومينينسي يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك، والتي انطلقت في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وبلغت خلالها درجة الحرارة 34 درجة مئوية.

وقال فرنانديز، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «في الحقيقة، الحرارة كانت شديدة للغاية، في اليوم السابق شعرت بالدوار في المباراة، كان علي أن ألقي نفسي على الأرضي، لأنني شعرت بالدوار».

وأضاف: «بصراحة، اللعب في درجات حرارة مثل هذه أمر خطير للغاية، وبالطبع، من حيث المتعة، سواء للجماهير الحاضرة في الملعب أو للمشاهدين في المنازل، فإن سرعة المباراة لا تكون كما ينبغي، كل شيء يبدو بطيئاً جداً».

وأردف: «أتمنى أن يغيروا الجدول في العام المقبل، حتى تظل اللعبة ممتعة، وأن تستمر كرة القدم في أن تكون رياضة جذابة ومليئة بالإثارة».

وجاءت تصريحات فرنانديز قبل المباراة النهائية لمونديال الأندية المقرر إقامتها الأحد، والتي يلتقي فيها تشيلسي مع سان جيرمان على ملعب ميتلايف، وأيضاً في الثلاثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش).