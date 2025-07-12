مدرب نيوكاسل يتغزل في «الصفقة الجديدة»

لندن (د ب أ)



أكمل أنتوني إيلانجا انتقاله إلى نيوكاسل الإنجليزي، بعد أن رفض النادي الاستسلام في سعيه المستمر للتعاقد معه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن اللاعب السويدي الدولي «23 عاماً» وقع على عقد طويل الأجل، بعد أن وافق نيوكاسل على دفع قيمة الصفقة، التي لم يتم الإفصاح عنها، لفريق نوتنجهام فورست.

وينضم إيلانجا، الذي كان يهدف إيدي هاو مدرب الفريق في التعاقد معه الصيف الماضي، مع زميله في المنتخب السويدي ألكسندر إيساك، حيث يستعد نيوكاسل للموسم الجديد الذي يشهد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو للموقع الرسمي لنيوكاسل: «سعيد للترحيب بأنتوني في نيوكاسل، كان هدفاً أساسياً لنا، لذلك أنا سعيد بالتعاقد معه في هذا الوقت المبكر من فترة الإعداد للموسم الجديد».

وأضاف: «إنه موهبة مثيرة يتمتع بقدرات تجعله تهديداً هجومياً فريداً، سرعته، وحيويته، وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف ستعزز من قوتنا، وتتناسب تماماً مع أسلوب اللعب الذي نطمح إليه».

وتألق إيلانجا، الذي بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد، منذ انتقاله لفورست في صيف 2023 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (4. 20 مليون دولار).

وقال إيلانجا: «أنا متحمس وسعيد جداً، لكن الأهم من ذلك أنني جاهز، جاهز لارتداء هذا القميص الأسود والأبيض، والقتال من أجل هذا الفريق، وتقديم كل ما لدي من أجل جماهيره المتحمسة التي تعيش وتتنفس كرة القدم».

وأضاف: «خضت عامين رائعين في نوتنجهام فورست، ساعدوني كثيراً، لكي أصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن، ولكنني سعيد للغاية لكوني هنا».