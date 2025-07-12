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الرياضة

سان جيرمان يطرد ليفربول من «قمة العالم»!

سان جيرمان يطرد ليفربول من «قمة العالم»!
12 يوليو 2025 12:43

 
معتز الشامي (أبوظبي) 


بعد فوزه على ريال مدريد كأس العالم، أزاح باريس سان جيرمان فريق ليفربول عن صدارة تصنيفات شبكة «أوبتا» للأندية، لا يزال يتعين على سان جيرمان التغلب على تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية الأحد للتتويج رسمياً بلقب أبطال العالم.
وبعد فوزه الساحق 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي على ملعب ميتلايف، قفز فريق لويس إنريكي متجاوزاً ليفربول إلى المركز الأول في تصنيفات «أوبتا»، ولم يكن هذا أول أداء مُبهرٍ لسان جيرمان في الآونة الأخيرة، ومنذ نهائي كأس فرنسا، فاز الفريق بآخر 5 مباريات له في أدوار خروج المغلوب في جميع المسابقات، بنتيجة إجمالية بلغت 18-0، ويشمل ذلك فوزه التاريخي على إنتر ميلان 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو، وهو أكبر فارق فوز في نهائي «كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا»، بالإضافة إلى فوزه 3-0 على ريمس في نهائي كأس فرنسا.
وبفضل هدفه وتمريرته الحاسمة، وصل عثمان ديمبلي إلى 36 مشاركة في جميع المسابقات «27 هدفاً و9 تمريرات حاسمة» في عام 2025، ويعتقد الكثيرون أنه سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة هذا العام.
تصدر ليفربول الترتيب في أواخر نوفمبر، وظلّ فيه تقريباً حتى يوم الأربعاء، حين تولى سان جيرمان زمام الأمور، وكان فوزه بثلاثية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى بلوغه نهائي كأس العالم، كافياً لتصدر الترتيب العالمي.

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تصنيف «أوبتا» للأندية
1- باريس سان جيرمان: 100
2- ليفربول: 99.27
3-أرسنال: 98.79
4- مانشستر سيتي: 97.98
5- برشلونة: 96.89
6- ريال مدريد: 95.41
7- بايرن ميونيخ: 95.16
8- تشيلسي: 94.89
9- أستون فيلا: 94.79
10- نيوكاسل: 94.73

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
ليفربول
تشيلسي
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