منتخب المراحل للجودو يغادر إلى طشقند



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر منتخب المراحل العمرية للجودو إلى طشقند، صباح الأحد، لإقامة معسكر يستمر إلى 30 يوليو الحالي، ضمن الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل، ويترأس البعثة محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر النخلي، و8 لاعبين تم اختيارهم على ضوء المعسكر الداخلي الذي أقيم مؤخراً بصالة نادي كلباء، وهم حميد سعيد الشامسي، مسعود محمد المسماري، أنس خماس اليماحي، بطي أحمد الهاشمي، محمد ناصر الغيلاني، صقر العتيبي، محمد سالم الظاهري، وعمر عبد العزير، ويخوض المنتخب بجانب التدريبات اليومية، عدداً من المباريات التجريبية مع أندية طشقند والمنتخبات الأوزبكية.

ووجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، بضرورة الإعداد الجيد خلال الفترة المقبلة، استعداداً لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية للشباب، لأهمية الحدث الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة في أكتوبر المقبل، وتأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في تأسيس قاعدة متميزة من العناصر الشابة الواعدة التي أفرزها الموسم المنصرم، والتي تجد حظها من الإعداد الجيد، مع الاستمرار في رصد العناصر الواعدة في المواسم المقبلة، لتكون ركيزة للمنتخبات المختلفة.